Президент Европейского совета Шарль Мишель высказался против бойкота европейских встреч во время председательства Венгрии в Совете ЕС, назвав это "ошибочной хорошей идеей".

Об этом он сказал журналистам во время визита в Женеву, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

По словам Мишеля, бойкот встреч в Будапеште – это "очень плохая идея".

"Я знаю, что некоторые поддаются соблазну бойкота, поскольку в ряде столиц существует раздражение из-за заявлений или поездок венгерского премьер-министра. И я пытаюсь убедить моих друзей, которые глубоко верят в европейское единство и европейскую интеграцию, не поддаваться соблазну ложной доброй идеи", – добавил он.

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По мнению председателя Евросовета, если у государств ЕС есть замечания к Виктору Орбану, "мы должны поехать и выразить их лично, а не ехать в Будапешт".

Венгрия 7 ноября будет принимать саммит Европейского политического сообщества, а на следующий день, 8 ноября состоится встреча лидеров ЕС.

Орбан остается демонстративно дружественным к Кремлю даже через два года после полномасштабного вторжения России в Украину. Он подвергся критике после несогласованного визита в Москву и встречи с Путиным в начале июля.

По информации СМИ, идея бойкота европейского саммита в Будапеште не поддерживается большинством государств Евросоюза.