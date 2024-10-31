Орбан и лидер ультраправых Австрии договорились совместно противостоять Брюсселю

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер ультраправой Австрийской партии свободы Герберт Кикль в четверг, 31 октября, подписали совместную Венскую декларацию с призывом совместно противостоять централизации власти в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily News Hungary.

В совместной декларации Орбан и Кикль заявили, что реформирование Европы и ЕС предусматривает не "принудительную централизацию и усложнение институтов", а "возвращение власти людям и депутатам, избранным странами-членами".

Среди самых больших угроз ЕС и европейской культуре они называют "масштабную нелегальную миграцию и организованное злоупотребление правом на убежище".

Реклама:

"Это приводит не только к конфликтам между различными культурами, но и к упадку местных культур, тем самым угрожая характеру самой Европы", – считают Орбан и Кикль.

Венская декларация также поспешила заверить, что не существует других полов, кроме мужчин и женщин, и выступает "против того, чтобы наши дети теряли свою идентичность уже в юном возрасте из-за левой сенсибилизации".

Также документ призывает к прекращению всех войн в мире и предлагает превратить ЕС в площадку для мирных переговоров.

Вместе с экс-премьером Чехии Андреем Бабишем Орбан и лидер австрийских ультраправых в июне образовали новую группу в Европейском парламенте "Патриоты за Европу".

Сейчас она является третьей крупнейшей группой и насчитывает 13 партий и 84 депутатов, в том числе французское "Национальное объединение". Большинство членов "Патриотов за Европу" скептически относятся к поддержке Украины.