Головующая в ЕС Бельгия подтвердила намерения начать переговоры о вступлении Украины в июне

Министр иностранных дел Бельгии, которая сейчас председательствует в ЕС, подтвердила намерения организовать межправительственную конференцию с Украиной до завершения бельгийского председательства в первом полугодии этого года.

Об этом Аджа Лябиб сказала журналистам во вторник в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Лябиб отвечала на вопрос, ожидает ли она организации межправительственной конференции с Киевом, которая является фактическим началом переговоров о вступлении в ЕС, во время бельгийского председательства, срок которого истекает в конце июня.

"Мы только что обсудили это с Молдовой. Мы до сих пор привержены тому, чтобы организовать эту межправительственную конференцию во время нашего председательства до конца июня. Для Молдовы, и для Украины тоже", – заявила Лябиб.

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По данным источников, брюссельские чиновники настаивают на том, чтобы начать официальные переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз 25 июня.

За кулисами дипломаты из ЕС и Киева интенсивно работают над тем, чтобы убедить венгерское правительство дать согласие на начало переговоров о вступлении Украины.

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова считает, что Украина готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Глава миссии ЕС надеется на их фактическое начало в конце июня.

Президент Европарламента Роберта Метсола во время последнего приезда в Киев также сказала, что прогнозирует начало переговоров до конца первого полугодия 2024 года.