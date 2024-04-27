Посол ЕС надеется на начало переговоров с Киевом в конце июня: Украина готова

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова считает, что Украина готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз и надеется на начало их в конце июня.

Об этом она рассказала в интервью "Украинскому радио", сообщает "Европейская правда".

Посол подчеркнула, что политический сигнал о начале переговоров с Украиной и Молдовой со стороны ЕС был послан еще в декабре прошлого года.

"Украина находится на правильном пути, она готова к переговорам", – констатировала Матернова.

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Она добавила, что очевидно остались реформы, которые нужно продолжать. Однако глава представительства ЕС считает, что их можно будет продолжать в течение переговоров по вступлению.

"Поэтому я не могу гарантировать, но могу сказать, что очень надеюсь, что переговоры начнутся в июне", – отметила Матернова.

Ранее сообщалось, что украинская сторона и Брюссель работают над тем, чтобы официальное открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС состоялось не позднее конца июня – когда председательство в Совете ЕС завершит Бельгию и начнется полугодовое председательство Венгрии.

Президент Владимир Зеленский считает, что Европейский Союз должен официально начать переговоры о вступлении Украины в июне этого года, чтобы показать России, что Европа не проявляет слабости.