Израиль приказал прекратить работу консульства Испании для палестинцев

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил в пятницу, что решил разорвать связь между дипломатической миссией Испании и палестинцами на оккупированном Западном берегу в ответ на план Мадрида официально признать Палестинское государство.

Об этом Кац написал в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Министр отметил, что это – ответ Израиля на признание Испанией Палестинского государства и на "антисемитский призыв вице-премьер-министра Испании освободить Палестину от реки до моря".

"Я решил разорвать связь между представительством Испании в Израиле и палестинцами и запретить испанскому консульству в Иерусалиме предоставлять услуги палестинцам с Западного берега", – заявил Кац.

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"Если эта необразованная, полная ненависти особа хочет понять, чего на самом деле хочет радикальный ислам, ей следует изучить 700 лет исламского правления в современной Испании", – добавил израильский министр, имея в виду испанского вице-премьера Йоланду Диас.

Диас накануне заявила, что шаг Испании по признанию Палестинской государственности 28 мая – это только начало, и сказала, что "выполнение минимума является одновременно героическим и недостаточным", а Палестина будет свободной "от реки до моря".

Посольство Израиля раскритиковало ее комментарии, заявив, что эта фраза пропагандирует ненависть и насилие.

Напомним, Испания, Ирландия и Норвегия объявили в среду, что признают Палестинское государство 28 мая.

В ответ на это Израиль отозвал своих послов из этих трех государств для "срочных консультаций".

Администрация президента США Джо Байдена не поддержала одностороннее признание Испанией, Ирландией и Норвегией Палестинского государства, но поддерживает такое признание в принципе путем дипломатических переговоров.