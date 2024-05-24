Почему резолюция ООН по геноциду в Сребренице важна и для Украины

23 мая в 12:00 все церкви Сербской православной церкви били в колокола. Это делали для того, чтобы не допустить принятия "антисербской" резолюции Генассамблеи ООН, голосование по которой ожидалось в тот же день ближе к вечеру.

На заседание ООН срочно вылетел и президент Сербии Александар Вучич – предварительно также публично помолившись о провале резолюции.

Большие сербские митинги прошли не только в Сербии, но и в соседних странах, в частности – в Черногории, с целью создать давление на правительства этих стран не поддерживать резолюцию.

О том, что же такого особенного в этой резолюции и какие последствия будет иметь ее принятие, читайте в статье временного поверенного в делах Украины в Боснии и Герцеговине (2018 год) Владимира Цибульника Сербии напомнили о геноциде: какие последствия будет иметь резолюция ООН по Сребренице. Далее – краткое ее изложение.

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23 мая Генеральная ассамблея ООН все же одобрила резолюцию, которая устанавливает 11 июля "Международным днем размышлений и памяти о геноциде в Сребренице 1995 года".

Напомним, в июле 1995 года в боснийском городе Сребреница войска Республики Сербской (сейчас в составе Боснии и Герцеговины) под командованием военного преступника Ратко Младича устроили массовое убийство более 8 тысяч боснийских мусульман мужского пола.

Впоследствии Гаагский трибунал для бывшей Югославии и Международный суд ООН рядом своих решений признали преступление в Сребренице геноцидом.

Итак, в одобренной вчера резолюции безоговорочно осуждаются действия, которые прославляют лиц, осужденных за военные преступления, преступления против человечности и геноцид, в том числе ответственных за геноцид в Сребренице.

Вместе с тем резолюция подчеркивает важность завершения процесса поиска и идентификации остальных жертв геноцида в Сребренице и их достойного захоронения, а также призывает к продолжению уголовного преследования всех виновных в этом геноциде.

За эту резолюцию проголосовало 84 государства-члена ООН (в том числе Украина), против было 19, воздержались 68, а 23 не принимали участия в голосовании.

Коалиция стран, голосовавших против признания, которую сумел мобилизовать сербский президент, является достаточно показательной. Преимущественно туда входят страны, имеющие немалые проблемы с правами человека: Беларусь, Куба, Китай, Северная Корея, Никарагуа, Россия. Ожидаемо Сербию поддержала и дружественная Венгрия.

Наверное, если бы нынешняя сербская власть не закрывала глаза (и это как минимум) в масштабной реабилитации Ратко Младича и других военных преступников, потребности в этой резолюции не было бы.

Достаточно напомнить, что парламентарии Республики Сербской 18 апреля одобрили доклад, отрицающий геноцид в Сребренице.

Но остается интересный вопрос: почему голосование в Генассамблее решили провести в этом году, а не в следующем, когда будет отмечаться 30-я годовщина геноцида в Сребренице, и что было бы очень логичным и оправданным

Такое решение выглядит как элемент консолидированного политического давления западных стран на сербских лидеров.

Западу надоело финансировать инфраструктурные проекты Вучича, который расширяет сотрудничество с Китаем, отказывается поддерживать Общую внешнюю политику и политику безопасности Евросоюза (CFSP) и не присоединяется к антироссийским санкциям, сохраняет тесные отношения с Путиным, а также не желает прогресса в нормализации отношений с Косово.

И при этом эти действия происходят под прикрытием лозунгов о продолжении евроинтеграции.

Как видим, ЕС и США переходят к конкретной и более жесткой политике с целью сохранения мира и стабильности на Западных Балканах, ограничения российского влияния в регионе.

Принятое решение является важным и для Украины. Резолюция, только что одобренная в ООН, создает условия для эффективной борьбы против геноцида и наказания за его совершение.

Подробнее – в материале Владимира Цыбульника Сербии напомнили о геноциде: какие последствия будет иметь резолюция ООН по Сребренице.