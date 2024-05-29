Почему в Армении вспыхнули протесты и удастся ли Москве сохранить влияние на страну

В Армении о своих амбициях стать премьер-министром вместо Никола Пашиняна заявил архиепископ Армянской апостольской церкви (ААЦ) Баграт Галстанян.

Представитель Церкви (института, который традиционно имеет высокую поддержку в обществе) выглядит едва ли не как последний шанс Москвы сохранить свой контроль над Арменией.

Об антиправительственных протестах армян и повышении градуса напряжения в отношениях Москвы с Ереваном, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Епископ во главе оппозиции: остановят ли новые протесты разворот Армении на Запад. Далее – краткое ее изложение.

Протесты в Армении продолжаются уже более месяца.

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Старт им дало начало работ по разграничению границы между Арменией и Азербайджаном. Заметим, что это разграничение является крайне важным для самой Армении, поскольку только при этом условии возможно подписание мирного соглашения с Азербайджаном, а в перспективе – и с Турцией.

Впрочем, процесс разграничения оказался отличным от того, что обещали армянские власти.

Изначально там анонсировали, что реальные работы по разграничению и возможные обмены территориями будут происходить только после завершения переговоров и достижения компромисса по всем спорным вопросам.

Однако 19 апреля армянские власти заявили, что согласовали делимитацию границы в Тавушской области, в результате чего четыре села (точнее, территория, на которой раньше были четыре села) перейдут под контроль Азербайджана.

И уже через несколько дней в этом регионе начались работы по демаркации границы, которые завершились на прошлой неделе.

Армянское общество возмутила не столько сама по себе необходимость возвращения этих территорий (ведь находившиеся там села в советский период входили в состав Азербайджанской ССР, а разграничение должно происходить именно по советским границам), сколько единоличность уступок Армении.

Армянские власти нарушили декларируемый ими принцип. Где гарантии, что подобное давление со стороны Баку не станет регулярным?

И при этом Ереван пошел на сдачу территорий без гарантий аналогичных шагов со стороны Баку. Напомним, что в 2021 году азербайджанская армия захватила ряд стратегических позиций на границе с Арменией, продвинувшись, как уверяют в Ереване, вглубь армянской территории.

Никаких гарантий возвращения этой территории пока нет.

Как следствие, массовые протесты в Тавушском регионе обернулись походом на Ереван. А лидером протестующих стал глава местной епархии ВАЦ.

Можно ли назвать его "проектом Кремля"?

Несмотря на то, что прямых доказательств этому нет, очевидно, что эти протесты выгодны Москве. Ведь архиепископ Баграт Галстанян не собирается вести страну на Запад, а скорее пытается сохранить ситуацию, когда гарантом безопасности Армении остается РФ.

И тот факт, что парламентская оппозиция (которая является достаточно пророссийской) довольно быстро поддержала протест Галстаняна, тоже является достаточно показательным аргументом в пользу этой версии.

Другой вопрос, несут ли нынешние протесты угрозу действующей власти Армении. И да, и нет. Об этом в полной версии статьи.

Нынешние протесты совпали по времени с очередным обострением в отношениях с РФ.

Катализатором кризиса стал белорусский диктатор Александр Лукашенко, который 16 мая в Азербайджане сделал заявление, которое можно трактовать как то, что он еще до начала второй карабахской войны знал о планах Баку и поддерживал их.

В ответ премьер Никол Пашинян атаковал не только Беларусь, но и РФ: "Я знаю по меньшей мере две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас".

Впоследствии Россия отозвала своего посла из Армении "для консультаций". Такой демарш на постсоветском пространстве РФ делала только в отношении двух стран: Грузии и Украины. Похоже, в Кремле всерьез разозлены нынешним курсом Армении и ищут пути для ее "наказания".

Подробнее – в материале Юрия Панченко Епископ во главе оппозиции: остановят ли новые протесты разворот Армении на Запад.