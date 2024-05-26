В Бундестаге призывают западные страны обеспечить ПВО над частью Украины

Учитывая наступление российских оккупационных войск в Украине политик ХДС Родерих Кизеветтер убежден, что западные государства должны обеспечить противовоздушную оборону над западными областями Украины.

Как сообщает "Европейская правда", заявление немецкого политика приводит Tagesschau.

"Коалиция желающих могла бы распространить собственную противовоздушную оборону в коридоре от 70 до 100 километров на западную территорию Украины", – сказал Кизеветтер.

По его словам, это бы разгрузило украинские вооруженные силы – они могли бы сосредоточиться на противовоздушной обороне дальше на востоке Украины.

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Кизеветтер также сообщил, что некоторые страны, такие как Литва, рассматривают возможность направления в Украину полевых госпиталей, инженеров-саперов или логистических и ремонтных подразделений.

"Мы не должны ничего исключать и должны изучить, кто в состоянии это сделать", – добавил он.

Это "вполне допустимо" согласно международному праву и имеет смысл с точки зрения политики безопасности, убежден Кизеветтер.

СМИ ранее сообщили, что ведущие партии Германии разошлись во мнениях по поводу идеи об участии сил НАТО в "закрытии неба" над частью Украины.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что государства Запада могли бы направить в Украину своих военных инструкторов для обучения украинских военных на месте и защитить их от российских атак дополнительными системами ПВО.