Как война поставила под сомнение евроинтеграцию железнодорожной сферы

PKP Cargo, дочерняя компания Польской государственной железной дороги PKP, заявила о намерении выйти на украинский рынок.

Это заявление о намерениях не отличалось бы чем-то экстраординарным, если бы не одно "но": согласно действующему украинскому законодательству это невозможно.

Соответственно, воплощение намерений польского железнодорожного перевозчика возможно лишь при условии, что Украина осуществит евроинтеграционную реформу системы железнодорожного транспорта, которая стоит на паузе уже почти 10 лет.

О том, почему Украина не спешит реформировать "Укрзализныцю" и почему это вредит экономике, читайте в колонке члена Комитета по логистике Европейской бизнес-ассоциации Юрия Щуклина Проверка конкуренцией: готова ли Украина к евроинтеграции в сфере железнодорожных перевозок. Далее – краткое ее изложение.

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По словам автора колонки, реформа предусматривает устранение факторов монополии "Укрзализныци" и ее разделение на отдельные компании (стратегическая инфраструктура, локомотивная тяга, пассажирские и грузовые перевозки), предоставление равноправного и недискриминационного доступа к ресурсам стратегической инфраструктуры железной дороги всем пользователям, независимо от формы собственности.

Вместо одной "Укрзализныци" должен появиться конкурентный рынок железнодорожных перевозчиков.

Юрий Щуклин напоминает, что, согласно Соглашению об ассоциации с ЕС, Украина взяла на себя обязательства до ноября 2022 года выполнить "домашнюю работу" по имплементации в наше законодательство норм об открытом конкурентном рынке железнодорожных перевозок, который существует в странах ЕС с 1991 года.

"Однако никаких подвижек в этом направлении до 2022 года не было выполнено. И даже получение статуса страны-кандидата в члены ЕС уже во время полномасштабной войны ни на шаг не вывело евроинтеграционную реформу железных дорог из тупика", – констатирует эксперт.

Скорее наоборот, отмечает член Комитета по логистике Европейской бизнес-ассоциации, из уст отдельных чиновников стали звучать такие мысли, что "Укрзализныця" выстояла в сложных условиях войны только благодаря системе управления, которая не допускает конкуренции, и что именно единая монопольная структура позволила ей выжить.

Но действительно ли монополия является более эффективной формой организации железнодорожного транспорта?

Ответ зависит от того, что считать критерием эффективности, замечает Юрий Щуклин.

Он считает, что в "Укрзализныце" и правительстве сосредоточены на рекордах доходности предприятия от грузоперевозок – и этого достигают благодаря монополии, а не на обеспечении развития экономики государства через улучшение эффективности железнодорожных критериев, чего можно достичь благодаря конкуренции.

"Если бы у председателя правления "Укрзализныци" не было необходимости доказывать свою эффективность объемом денег, снятых с рынка, тогда он бы занимался миссией обеспечения функционирования экономики государства с помощью улучшения эффективности „Укрзализныци", – пишет автор колонки.

Так о каких евроинтеграционных течениях может свидетельствовать заявление польского перевозчика о намерениях выйти на украинский рынок?

Очевидно, предполагает эксперт, поляки (и не только они) видят потенциальную клиентскую базу в лице тех грузовладельцев, которых не устраивают украинские принципы ценообразования вагонной составляющей и правила организации железнодорожных грузоперевозок.

Также, Щуклин не исключает, что открытое заявление о намерениях – маневр вроде гамбита в шахматах.

"Этим ходом поляки хотят прощупать: а планирует ли Украина отменять устаревшие правила и имплементировать евродирективы, по которым любые перевозчики ЕС получат право ездить по украинским железным дорогам?", – предполагает эксперт.

Тем временем, Верховная рада вернулась к рассмотрению законопроекта "О железнодорожном транспорте".

Не обязательно ждать, пока Рада наконец примет законопроект, который удовлетворит требования евродиректив. Кабинет министров имеет полномочия утверждать отдельными нормативными актами внедрение тех или иных норм железнодорожного транспорта, соответствующих евродирективам.

Подробнее – в колонке Юрия Щуклина Проверка конкуренцией: готова ли Украина к евроинтеграции в сфере железнодорожных перевозок.