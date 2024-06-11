Почему Украине стоит открыть свой рынок земли для граждан ЕС и какие последствия это будет иметь

Через несколько недель исполнится три года с момента открытия рынка земли в Украине.

Сейчас продолжается второй этап земельной реформы, на котором доступ к рынку получили юридические лица.

Третий и завершающий этап земельной реформы должен обеспечить гармонизацию земельного законодательства Украины с соответствующим правом ЕС, в частности открыть путь к участию физических и юридических лиц стран-членов ЕС в земельном рынке.

Консорциум компаний AEQUO, EasyBusiness и CIVITTA при поддержке Программы USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО) проанализировал лучшие мировые практики регулирования земельных отношений и разработал Концепцию гармонизации земельного законодательства Украины с правом ЕС.

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Подробнее о Концепции и в целом о последствиях открытия рынка земли читайте в статье соучредителя Центра экономического восстановления, председателя правления ОО "EasyBusiness" Дмитрия Ливча Продажа земли иностранцам из ЕС: что подсказывает Украине опыт европейских стран. Далее – краткое ее изложение.

Экономическая интеграция в рамках Европейского Союза строится на четырех свободах: свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Именно под принцип свободного движения капитала подпадают земли сельскохозяйственного назначения (статья 63 Договора о функционировании Европейского Союза (ДФЕС).

Таким образом, участники рынка земель (как инвесторы, так и продавцы) не могут подвергаться каким-либо ограничениям на движение капитала между государствами-членами ЕС.

В то же время, согласно Земельному кодексу Украины, иностранцы не могут приобретать в собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения.

Данные положения не согласуются с упомянутой выше статьей 63 ДФЕС и могут трактоваться как дискриминация граждан и юридических лиц ЕС.

Соответственно украинское земельное законодательство в этой части требует изменений. Иначе Украина не сможет стать полноправным членом ЕС.

Разрешение на продажу земли иностранцам ни в одной стране ЕС не выглядит как тотальная распродажа сельскохозяйственных угодий (или как его подают – "распродажа страны").

Каждое государство устанавливало свои четкие правила, ограничения или регуляторно-предохранительные механизмы.

Например, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва и Словакия после вступления получили возможность сохранить действующее регулирование на переходный период – семь лет, а Польша – на двенадцать лет. Более того, некоторые страны добились продления этого переходного периода еще на три года.

Установление такого переходного периода – предмет переговоров между ЕС и странами-кандидатами. И Украина также будет иметь право на установление своих рамок по земельному законодательству на время действия определенного переходного периода.

Допуск граждан и юридических лиц из ЕС к рынку земли нужен не только и не столько для иностранцев. Наоборот, принятие такого решения будет способствовать привлечению инвестиций и, соответственно, экономическому восстановлению и росту экономики Украины.

Прежде всего, иностранные компании, которые зайдут на украинский рынок, принесут нам новые технологии, передовые практики и навыки, что будет способствовать росту производительности агросектора.

Наибольший положительный эффект от допуска иностранцев к рынку земли получат землевладельцы.

Как свидетельствует мировой и европейский опыт, страны с более либеральными рыночными моделями характеризуются относительно высокими ценой земли и размером арендной платы за нее, а также более быстрыми темпами роста ее стоимости.

Это позволит землевладельцам получать справедливую компенсацию от реализации их имущества (как от продажи, так и от аренды).

Открытие рынка земли для граждан ЕС для Украины точно не является неотложным вопросом. Но уже сегодня должны формировать видение, готовить предложения, реформировать законодательство для того, чтобы национальные интересы Украины были максимально учтены во время переговоров.

Подробнее – в материале Дмитрия Ливча Продажа земли иностранцам из ЕС: что подсказывает Украине опыт европейских стран.