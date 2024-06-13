В партии Шольца видят его кандидатом в канцлеры несмотря на низкие рейтинги 

Несмотря на исторически плохой результат Социал-демократической партии Германии на евровыборах ее партийцы и дальше видят канцлера Олафа Шольца кандидатом от социал-демократов на пост главы правительства на выборах 2025 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Spiegel.

В частности, лидер СДПГ Саския Эскен и министр обороны от социал-демократов Борис Писториус, который имеет более высокие личные рейтинги внутри страны, чем Шольц, поддерживают кандидатуру действующего канцлера.

"Для нас понятно, что Олаф Шольц является правильным кандидатом на пост канцлера на следующих федеральных выборах", – сказала Эскен газетам медиагруппы Funke в четверг.

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СДПГ также выиграла федеральные выборы 2021 года, потому что люди доверяли лидерским способностям Шольца, отметила Эскен.

Писториус также считает, что Шольц является лучшим кандидатом в канцлеры. По его словам, Шольц "спокойно и рассудительно руководит нашим кораблем в эти времена".

"Он умный политик, и он знает, как это делать. Поэтому я не сомневаюсь, что он также будет нашим следующим кандидатом в канцлеры", – сказал Писториус.

В опросе ARD Борис Писториус был признан самым популярным политиком в Германии в мае. Его работой довольны 57% опрошенных, в то время как работой Шольца – 24%.

Ранее в правительстве Германии заявили, что не планируют проведение досрочных парламентских выборов, несмотря на низкие результаты коалиционных партий на выборах в Европарламент.

Все три партии в коалиции Шольца – социал-демократы, "Зеленые" и "свободные демократы" – показали не самые лучшие результаты на евровыборах, что отражает разочарование избирателей правительством.

Самой популярной оппозиционной партией Германии сейчас является Христианско-демократический союз, чей кандидат потенциально имеет самые высокие шансы стать следующим канцлером в 2025 году.