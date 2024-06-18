Почему Украине не следует спешить с организацией следующего Саммита мира

На выходных в швейцарском Бюргенштоке завершился Саммит мира – первое собрание мировых лидеров, посвященное путям завершения российской войны против Украины. По масштабу событие стало действительно беспрецедентным, физически собрав вместе представителей более 90 стран, в том числе 56 глав государств и правительств. Это действительно очень, очень много.

Но достигла ли Украина благодаря саммиту своей цели и стал ли он победой? Детальный разбор мероприятия – в аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Что изменит Саммит мира. Объясняем реальные последствия, плюсы и угрозы после встречи в Швейцарии. Далее – краткое ее изложение.

В Швейцарии Украина точно осталась в плюсе, но нужен реализм в оценке.

Саммит действительно показал твердую поддержку Украины от западного клуба.

Реклама:

Даже тем странам, которые оказались в этом клубе вынужденно и хотели бы простить Путина и восстановить полноценное сотрудничество с РФ (например Венгрии и Сербии), пришлось присоединиться к остальным европейским и проамериканским государствам.

Однако надо признать, что саммит не объединил мир в поддержку Украины. Основная идея и добавленная стоимость созыва Глобального саммита заключалась как раз в том, чтобы приобщить к этой поддержке государства Глобального Юга. Но этого не произошло.

А украинская "формула мира" тем более не стала объединяющей. Даже попытка Киева вынести за скобки свои самые жесткие требования к России не позволила достичь успеха в этом.

11 государств-членов ООН, присутствовавших на саммите (а со следующего дня – 13), объявили о неподдержке совместного заявления. Уменьшение амбициозности заявления и концентрация на "нейтральных" пунктах типа ядерной безопасности не помогли.

Причем отказались ставить подпись именно те страны, над привлечением которых Киев работал больше всего.

Абсолютное большинство "незападных" стран предпочитает выжидание и будет действовать в зависимости от развития событий на поле боя. И именно там, а не на переговорах будет определен баланс сил в отношении к агрессии РФ и целостности Украины.

Сейчас проблемы с разделенностью мира компенсированы неплохим решением, которое, впрочем, будет иметь ограниченные последствия. По сути, саммит подтвердил статус-кво.

Поспешная организация этого саммита должна стать уроком на будущее. Попытки пойти на уступки не сделали Украину сильнее на международной арене. Хорошо, что перед швейцарской встречей удалось вовремя остановиться, вернуть в текст решения ключевые для Украины позиции и, будем говорить откровенно, избежать провала.

Однако Киев не показывает, что усвоил этот урок.

И от западных, и от украинских чиновников звучат заявления о намерении провести второй саммит как можно быстрее. А это тот саммит, в котором должна участвовать Россия.

Все ключевые столицы ЕС, а также США многократно повторяли, что только Украина должна определять, когда она готова к переговорам. Более того, очень часто прямо высказывается мысль о том, что о переговорах следует начинать говорить только тогда, когда Украина достигнет настолько серьезных успехов на поле боя, что сможет общаться с Кремлем с позиции силы.

Полгода назад, начиная дорогу к швейцарскому мирному саммиту, Украина допустила серьезную ошибку, когда начала продвигать переговоры, находясь в худшей за последний год имиджевой позиции.

И последние заявления оставляют серьезное сомнение в том, вынес ли Киев урок из этой ошибки.

А учитывая то, как во время подготовки к первому саммиту Украина была готова подвигать собственные красные линии – есть все основания следить за дальнейшим движением и переговорами. Особенно если окажется, что мы действительно спешим к проведению второго саммита еще до того, как для этого сложились геополитические основания.

Еще одна проблема в публичной, декларативной спешке – это то, что этим президент Зеленский дает сигнал о своей готовности к уступкам, к компромиссам. Этот сигнал слышит Путин. Этот сигнал слышат те международные партнеры, которые склонны толкать Украину к "миру" любой ценой.

И с этой проблемой надо бороться уже. В том числе – через твердость публичной позиции Украины и ее красных линий.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Что изменит Саммит мира. Объясняем реальные последствия, плюсы и угрозы после встречи в Швейцарии.