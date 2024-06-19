Климкин о результате Саммита мира, рычагах влияния на "незападные страны" и позицию Китая

Саммит мира, состоявшийся в Швейцарии, стал важным событием для Украины (ЕвроПравда подробно об этом рассказывала), но он точно не стал завершением процессов. Скорее, его началом.

Впереди – вызовы, к преодолению которых следует готовиться уже сейчас. А прежде всего – осознавать, чего ждет от Украины мир и как мы можем изменить эти ожидания в свою пользу.

Обо всем этом, о возможности "заморозки" войны и отношении к переговорам и т.д. редактор ЕвроПравды Сергей Сидоренко поговорил с Павлом Климкиным, главой МИД Украины в 2014-19 годах. Предлагаем посмотреть видео разговора, который состоялся в Одессе на полях Черноморского форума по безопасности, а текстовое изложение тезисов дипломата – в материале Климкин: "Украине придется дойти до переговоров с Россией. Главное – вести их с позиции силы". Далее – краткое изложение основных его тезисов.

Важнейший результат Саммита мира – это сам саммит, то есть то, что он состоялся.

Реклама:

Это дает нам площадку, которая пока не имеет прямых аналогов. Это площадка, где есть как Запад, так и незападные страны. Поскольку наше влияние на геополитику, ограниченное, то использовать такие форматы очень правильно.

Соответствует ли этот саммит ожиданиям? Можно говорить, что в логике "зрада-перемога", он точно является победой.

Но победу нужно удержать.

Этот действительно уникальный процесс надо довести до того, чтобы он был заметен, имел влияние. А для этого нам надо убедить партнеров, что справедливый мир нужен не только нам, но и им. Особенно когда мы говорим с "незападным миром".

Словом, мы должны подавать это не только через призму Украины, но и через призму того, что вся система не работает.

Важно, что саммит состоялся, несмотря на все попытки из Кремля его торпедировать, а попытки были серьезные.

Пекин также не хотел его успеха, но причины и логика за этим совершенно другая.

Пекин не хочет победы Украины, но он не хочет и российской победы.

Китай хочет своей собственной победы в долгосрочной перспективе. А Россию он будет и дальше использовать как инструмент достижения своих целей, ослабляя Запад с ее помощью.

Также Китай играет фундаментальную роль в поддержке российского ВПК.

Пекин на самом деле не хочет разрушения Запада как экосистемы. Нет, Китай хочет иметь влияние на принятие мировых решений примерно на равных началах с Западом.

А Россия хочет его разрушить. Поэтому международное усиление России не входит в планы Китая.

Финальная цель процесса, который начал Саммит мира – дойти до переговоров с Россией с позиции силы и на наших условиях.

Таково понимание Запада, и таково понимание Украины.

Защита Украины от РФ становится для Европы частью логики самосохранения. На кону на самом деле существование коллективного Запада в XXI веке. Государства Запада в конце концов начали поднимать ставки.

Значительная часть наших западных друзей не видит ресурсов, ни военных, ни финансовых, ни человеческих, в таком объеме, который позволял бы нам выйти на границу, избежав нежелательной эскалации.

А это центральная логика Запада – избежать нежелательной эскалации с ядерной державой, такой как Россия.

Неудивительно, что часть Запада допускает какой-то вариант заморозки.

Но положительным является то, что даже те, кто допускает заморозку, говорят, что Украина их должна вести с позиции силы.

Я на самом деле вижу на Западе благоприятную для нас тенденцию.

Мейнстримом становится мысль, что с Россией можно и нужно говорить, но с позиции силы, без компромиссов и базарных разменов.

Полная версия – в материале Климкин: "Украине придется дойти до переговоров с Россией. Главное – вести их с позиции силы".