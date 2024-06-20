Какие изменения подготовила Польша для украинских беженцев и "уклонистов"

В следующем месяце в Польше меняются правила, регламентирующие нормы пребывания украинских искателей убежища.

К каким изменениям надо быть готовыми украинцам, живущим в этой стране, редактор ЕвроПравды Юрий Панченко спросил у заместителя государственного секретаря Министерства внутренних дел Польши Мацея Дущика. Именно он в польском правительстве занимается вопросами миграции – до назначения в правительство профессор Дущик был исследователем в Центре исследований миграции Варшавского университета.

Вместе с тем мы не смогли обойти вопрос позиции Варшавы по возвращению "уклонистов" и, конечно, по ситуации на украино-польской границе и возможности ее новой блокады.

Итак, ответы на эти вопросы – в материале Новые требования к украинцам и проблема "уклонистов": польский чиновник о миграционной политике Варшавы.. Далее – краткое изложение основных тезисов Мацея Дущика.

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Ключевым элементом закона, который вступит в силу 1 июля, является продление срока легального пребывания украинских беженцев на территории Польши до 30 сентября 2025 года.

"Европейская правда" напоминает, что украинки и украинцы, которые поехали в ЕС из-за войны, официально не являются "беженцами", потому что механизм временной защиты, который предоставляет ЕС, является другим юридическим статусом. Однако этот термин стал общеупотребительным в Европе и в отношении украинцев.

Скорее всего, с 1 января 2025 года появится возможность изменения статуса с временной защиты на временное пребывание.

Статус временного пребывания будет действовать в течение трех лет, что даст этим лицам возможность принять окончательное решение – хотят ли они возвращаться домой или оставаться в Польше.

Еще одно очень важное изменение – с 1 сентября этого года все украинские дети школьного возраста, находящиеся на территории Польши, должны официально пойти на обучение в польские школы.

Уточню: без учета того, получают ли они онлайн обучение в Украине или нет.

Последнее исследование показывает, что около 40% украинцев, которые сейчас находятся в Польше, декларируют желание остаться здесь как минимум еще на несколько лет.

В вопросе депортации "уклонистов" мы руководствуемся исключительно законодательством Европейского Союза. А потому мы не можем по просьбе украинского правительства создавать ситуацию, когда в разных странах ЕС будут принципиально разные подходы к украинским беженцам.

Если бы мы, например, согласились передавать украинскому правительству информацию о мужчинах мобилизационного возраста, которые находятся на территории Польши, то это привело бы к тому, что эти люди просто переехали бы в другие страны ЕС, где условия для них будут лучше. Например, в Германию или Испанию.

И это будет явно не в интересах ЕС, где предпочли бы избежать повторных миграционных процессов.

Вместе с тем мы не поддерживаем тех, кто нелегально пересек границу.

Среди прочего с 1 июля вступает в силу норма, по которой статус беженцев могут получить только те люди, которые легально пересекли границу ЕС.

Однако стоит уточнить, что эта норма не касается тех, кто уже прибыл в Польшу ранее и получил PESEL.

Украинцев, которые совершают преступления на территории Польши, и сейчас депортируют в Украину. В этом случае тот факт, что в Украине идет война, не является препятствием.

Что касается вопроса уклонения от мобилизации, то здесь есть проблема, поскольку в Украине действует военное положение, а в Польше – нет.

Здесь действует принцип, что для передачи в другую страну необходимо, чтобы характер преступления, в котором обвиняют этого человека, одинаково трактовался как в Украине, так и в Польше.

Однако это невозможно, по крайней мере – пока в Польше нет военного положения.

Подробнее – в материале Новые требования к украинцам и проблема "уклонистов": польский чиновник о миграционной политике Варшавы.