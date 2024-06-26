Как Украина будет договариваться о вступлении в ЕС и что готовится делать Венгрия

То, что произошло во вторник, каких-то два с половиной года назад казалось абсолютно невозможным, а весь последний год – наоборот, было долгожданным.

25 июня в Люксембурге министры по вопросам Европы всех государств-членов ЕС и украинская правительственная делегация объявили о формальном старте вступительных переговоров с Украиной.

О том, что произошло в Люксембурге; является ли окончательным начало вступительных переговоров между Украиной и ЕС; а также о том, какие требования ждут Украину в этом процессе – читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко (из Брюсселя) "ЕС открыл страницу истории. Что дают Украине переговоры о вступлении и какие вызовы впереди". Далее – краткое ее изложение.

Киев и Брюссель очень спешили начать вступительные переговоры, и этого уже давно никто не скрывал.

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Поскольку в ЕС с весны готовились к выборам в Европарламент, старт украинских (и вместе с ними молдовских) переговоров отложили на период после голосования – но с категорическим условием, что он должен состояться до конца июня.

Дело в том, что с 1 июля венгры получают еще больше полномочий, потому что на полгода становятся председательствующим государством в Совете ЕС. Начать переговоры с Украиной в период их председательства было почти нереально.

А откладывать запуск процесса еще на полгода было бы унизительно для всех остальных.

Поэтому на лоббирование июньской даты пустили все ресурсы – и в конце концов это удалось сделать.

По привычным для Евросоюза правилам, объявление о формальном старте вступительных переговоров имеет скорее символическое, чем содержательное значение. Здесь не достигаются какие-то компромиссы и договоренности. Стартует юридический процесс, который в конечном итоге должен привести к полноценному вступлению Украины в ЕС.

Но украинский путь и здесь оказался особенным.

Одновременно с запуском переговоров пришлось проводить переговоры о трехстороннем компромиссе Украины, Евросоюза и Венгрии – государства с открыто антиукраинским и пророссийским правительством, которое является членом ЕС, но часто действует вопреки общей европейской позиции. Чтобы получить зеленый свет, Украине пришлось "узаконить" 11 требований, выдвинутых Венгрией к нашему законодательству.

То, что эти требования являются непубличными и, как свидетельствуют многочисленные источники, размытыми –– это плохо.

В ближайшие полгода публичных событий относительно переговоров не будет.

И не только потому, что это – полугодие председательства Венгрии. На следующие месяцы приходится также смена власти в ЕС. Кроме того, подготовка к следующим шагам объективно требует времени

А вот начало 2025 года станет новым окном возможностей для Украины.

С 1 января в Совете ЕС будет председательствовать Польша – безусловный партнер и лоббист в вопросе политической интеграции Украины в ЕС. Именно на польское председательство, как ожидается, придется реальное начало переговоров Украины и ЕС.

Первыми откроют одну или несколько глав из "основополагающего блока" – например, главу о правосудии, или свободах и безопасности, или госзакупках. Это решение, как говорят в Брюсселе, еще не принято.

А дальше скорость в значительной степени будет зависеть от нас.

Полгода между первой Межправительственной конференцией и открытием первых глав – это очень амбициозная цель.

За это время Украина вместе с ЕС должна завершить скрининг всех основополагающих глав (анализ украинского законодательства на соответствие праву ЕС).

Далее – сформировать и согласовать с Еврокомиссией несколько планов действий для разделов по верховенству права, защите меньшинств, функционированию демократических институтов, реформированию государственного управления и т.п.

Ни одно из государств, ведущих вступительные переговоры сейчас, не проводило эту работу в столь сжатые сроки – но в правительстве уверены, что цель реальна.

Подробнее об особенностях вступительных переговоров для Украины – в статье Сергея Сидоренко ЕС открыл страницу истории. Что дают Украине переговоры о вступлении и какие вызовы впереди.