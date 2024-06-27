Какую опасность несут "требования" Орбана по Закарпатью и что нужно делать Украине

На этой неделе на официальном открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина публично упомянула об 11 проблемных вопросах, поднятых венгерской стороной, для усиления защиты прав национальных меньшинств.

Она заявила, что "мы искренне преданы намерению решить и на этой основе полностью воплотить" их.

Венгерский премьер Виктор Орбан согласился поддержать начало вступительных переговоров только в случае, если Украина публично обязуется выполнить 11 требований Будапешта относительно прав венгерского меньшинства на Закарпатье.

Очень подробно о деталях венгерской позиции и ее самых проблемных элементах читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко 11 требований Орбана. Как Венгрия снова пересекла красные линии в шантаже Украины на пути в ЕС. Далее – краткое ее изложение.

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Венгерский список из 11 пунктов, по сути – восстановление норм, которые действовали при Януковиче.

В международной политике не принято "требовать" у суверенного государства каких-то действий. Впрочем, позиция Будапешта изначально заключалась в том, что Киев должен их выполнить. Поэтому даже в официальной переписке звучало название "список требований".

Конечно же, Будапешт не выдвигает требование "отмените все законы, принятые с 2014 года". По сути, список определяет 11 проблем, решение которых Венгрия будет считать показателем "восстановления прав" венгров.

Важно, что список является "живым" и иногда его дословное прочтение уже не отражает текущих требований. Консультации по документу продолжаются.

Венгры уже пошли на уступки по нескольким наиболее токсичным формулировкам. Согласилась на уступки и Украина. Об этом читайте в полной версии статьи.

Среди всех требований самое сложное – об определении в Украине мест с особым уровнем гарантии прав венгров.

Эта норма есть в законе и сейчас: речь идет о городах и селах "со значительным количеством" представителей меньшинства (от 15%) и с "традиционным" проживанием меньшинства (от 10% в течение последних 100 лет).

Будапешту этого оказалось мало.

Там, во-первых, требуют автоматически признать "традиционно венгерскими" все населенные пункты Закарпатья, даже те, в которых венгры исторически никогда не жили. Основание – то, что в целом в Закарпатской области по переписи 2001 года и предыдущих лет доля венгров составляла более 10%.

Во-вторых (наверное, ожидая, что первое требование продавить не получится), у Орбана требуют отмены нормы о 10% в принципе. То есть если хоть сколько-то жило традиционно – то это "венгерская" территория.

В-третьих, от нас требуют отказаться от решения местных советов в этом процессе и сделать присвоение статуса автоматическим. Последний пункт, к слову, имеет под собой основания: есть случаи, когда местный совет отказывается признавать этот статус, несмотря на наличие необходимого процента.

В-четвертых, категорически звучит требование о том, чтобы использовать только перепись 2001 года (с тех пор количество венгров, живущих на Закарпатье, сократилось почти вдвое; в большей степени из-за раздачи Орбаном венгерских паспортов).

И самое главное: в правительстве Венгрии прямо говорят, что этот блок является определяющим для всего комплекса из 11 требований. Мол, без него об остальных нет смысла и говорить.

Причина такой категоричности понятна. У Орбана знают, что год за годом теряют Закарпатье из-за оттока венгров.

В общем, часть венгерских требований явно неадекватны и пересекают красные линии, так что их воплощение не должно быть дословным и автоматическим.

Спорить необходимо – и те данные, которые имеет "ЕвроПравда", доказывают, что правительство это делает. По состоянию на сейчас в ключевых моментах не было неприемлемых уступок.

Стоит также остановиться на вопросе юридического статуса венгерского перечня.

К счастью, он не зафиксирован в переговорной рамке Украины с ЕС. Это – ключевой юридический момент.

Но некоторые неприятные детали в рамку все же вошли.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко 11 требований Орбана. Как Венгрия снова пересекла красные линии в шантаже Украины на пути в ЕС.