Какой может стать Франция после досрочных выборов и удастся ли избежать худшего сценария

Уже через несколько дней, 30 июня, во Франции пройдет первый тур парламентских выборов. Второй тур состоится 7 июля. Учитывая то, что выборы были объявлены только 9 июня – это самая короткая и самая удивительная избирательная кампания в новейшей истории Франции.

Нынешние опросы свидетельствуют, что у ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен есть реальный шанс получить большинство – самостоятельно или с союзниками – и сформировать правительство.

С другой стороны, президент Эмманюэль Макрон достиг одной составляющей своего плана – заставил часть избирателей "проснуться".

Но будет ли этого достаточно для реализации ключевой цели – предотвращения прихода к власти ультраправых?

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Ответы на ключевые вопросы относительно досрочных парламентских выборов во Франции – в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Прыжок в неизвестное: как досрочные выборы изменят Францию и как обойти угрозы для Украины. Далее – краткое ее изложение.

Все опросы дают "Возрождению" президента Эмманюэля Макрона третье место с уровнем популярности около 19%. Для сравнения, лидером гонки является ультраправое "Национальное объединение" – за него готовы отдать голоса около 34% французов. Еще около 30% готовы проголосовать за блок левых партий "Новый народный фронт".

Однако в реальности уровень представительства "Возрождения" может оказаться еще меньше.

В такой ситуации единственный шанс сформировать большинство – привлечь к альянсу правоцентристов "Республиканцев" и умеренную часть левых.

Сейчас "Республиканцы" находятся в глубоком кризисе и могут рассчитывать на 10-50 мандатов.

Второй приемлемый вариант для Макрона – ситуация, при которой "Нацобъединение" и левые не смогут ни самостоятельно сформировать большинство, ни договориться между собой, в результате чего через некоторое время придется ставить вопрос о создании технического правительства.

По меньшей мере, такое правительство сможет обеспечить текущее функционирование государства.

А главное, такое правительство не будет вмешиваться в сферы внешней политики и обороны, которые являются сферой полномочий президента.

Худшим и для Макрона, и для Украины является сценарий, если депутаты из круга Эрика Сиотти получат "золотую акцию".

Эрик Сиотти – лидер партии "Республиканцев", который выражал согласие на объединение с ультраправым "Нацобъединением". Кстати, именно из-за этого партию "Республиканцев" и начало лихорадить. Такое заявление возмутило большинство влиятельных партийцев, для которых такой альянс является предательством основателя партии Шарля де Голля.

Сейчас Сиотти пытаются снять с руководства партии, однако на выборы "Республиканцы" де-факто идут двумя колоннами. Раскол произошел и среди избирателей "Республиканцев" – примерно равные доли поддержат альянс с ультраправыми и считают его недопустимым.

При этом возможная победа ультраправых не означает возврат к "особым отношениям" с РФ. Негативное восприятие путинской России является доминирующим даже среди избирателей "Нацобъединения".

Неудивительно, что Барделла уже заявил, что рассматривает Россию как "многомерную угрозу как для Франции, так и для Европы".

Курьезный момент: ультраправые среди прочего предлагают запретить лицам с двойным гражданством занимать "стратегические должности". При этом иллюстрируют это опасностью от лиц со вторым российским гражданством.

"Вы же не хотите, чтобы лицо с франко-российским гражданством было руководителем атомной электростанции?" – заявил во время дебатов Жордан Барделла. В ответ премьер-министр Габриэль Атталь напомнил, что человек со вторым российским гражданством работал советником Барделлы и мог иметь доступ к секретной информации.

Ультраправые обещают в случае победы пересмотреть пенсионную реформу Макрона, однако главную ставку ультраправые делают в сфере миграции.

Но также не следует списывать со счетов социалистов.

Выборы 2024 года могут стать возвращением социалистов – вполне вероятно, что они восстановят свое лидерство на левом фланге. Это позитив для Украины, ведь социалисты не критикуют передачу Киеву оружия.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Прыжок в неизвестность: как досрочные выборы изменят Францию и как обойти угрозы для Украины.