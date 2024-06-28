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Орбан может встретиться с Зеленским на следующей неделе, возможно – в Украине

эксклюзив
Новости — Пятница, 28 июня 2024, 21:10 — Олег Павлюк, Сергей Сидоренко

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан уже на следующей неделе может встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы сделать шаг к налаживанию отношений между Киевом и Будапештом под давлением со стороны ЕС.

Об этом говорится в статье "Европейской правды" Саммит с украинским акцентом: как в ЕС "мирили" Орбана с Зеленским и делили должности.

На саммите ЕС, который состоялся 27-28 июня в Брюсселе, венгерский премьер решил послать сигнал об изменении отношения к Украине. Среди прочего, политический директор Орбана анонсировал новую встречу своего шефа с Владимиром Зеленским.

Официальная причина, которую он озвучил, – начало председательства Венгрии в Совете ЕС, которое стартует уже 1 июля. Но, как напоминает "ЕвроПравда" до сих пор венгерские чиновники отвергали возможность подобной встречи.

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"Я лично несколько раз говорил, что Орбану стоит поехать в Украину и наконец поговорить с Зеленским. И я надеюсь, это произойдет", – рассказал "Европейской правде" в разговоре не под запись один из членов Евросовета.

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По информации "ЕП", Орбан оказался под давлением партнеров, которые убеждали его, что его публичный конфликт с Украиной затянулся, и этому надо положить конец. В частности премьера Венгрии убеждали французский президент Эмманюэль Макрон и глава правительства Италии Джорджия Мелони.

Последняя возглавляет группу "Европейских консерваторов и реформистов", куда хочет попасть Орбан со своей партией "Фидес", чтобы иметь большее влияние на принятие решений в Европарламенте. Итальянский премьер поставила перед венгерским коллегой требование – засвидетельствовать, что его горячий конфликт с Киевом закончился.

Накануне, напомним, Виктор Орбан на полях саммита ЕС подошел к Владимиру Зеленскому и оба лидера коротко, но эмоционально пообщались.

Больше читайте в статье: Саммит с украинским акцентом: как в ЕС "мирили" Орбана с Зеленским и делили должности.

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Орбан Зеленский
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