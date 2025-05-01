Рубио рассказал главе МИД Франции о стремлении Трампа остановить войну в Украине
Государственный секретарь США Марко Рубио 1 мая встретился с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, сосредоточившись на обсуждении войны РФ против Украины.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.
Во время встречи с главой французского МИД Рубио заявил, что президент США Трамп "сосредоточен на прекращении бессмысленного кровопролития в Украине", сказала представительница Госдепа.
Он также "подтвердил обязательства США тесно сотрудничать с Францией и другими европейскими партнерами для обеспечения длительного мира", добавила Брюс.
"Госсекретарь Рубио высоко оценил лидерство Франции в мобилизации поддержки Европы и Украины для заключения надежного соглашения, но четко указал, что слов недостаточно – Европа должна активизировать свои усилия, выделив реальные ресурсы и проявив политическую волю, чтобы положить конец этой войне", – отметили в Госдепартаменте.
В последние недели администрация Трампа пыталась форсировать "мирный процесс" между Украиной и Россией и, по данным СМИ, подготовила "окончательное предложение" по мирному урегулированию.
Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.
Впоследствии агентство Reuters ознакомилось с текстом предложений по прекращению войны России против Украины, которые были переданы американской стороне украинскими и европейскими официальными лицами на переговорах в Лондоне.
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