У Трампа определились, кто временно возглавит посольство США в Украине

Временным поверенным в делах США в Украине станет Джули Дэвис, которая в настоящее время является американским послом на Кипре.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге 1 мая объявила пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс.

Дополнено 22:00. В посольстве США в Украине, объявляя о назначении Дэвис временным поверенным в делах в Украине, подчеркнули, что она "будет настойчиво работать над завершением войны и прекращением кровопролития, укрепляя двусторонние отношения и делая Америку и Украину более безопасными, сильными и процветающими".

Там также уточнили, что Дэвис приступит к работе в Украине 5 мая.

На брифинге Брюс заявила, что решение о назначении Дэвис временным главой посольства в Украине приняли президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио.

Дэвис станет временным поверенным в делах США в Киеве "в крайне важный момент, когда мы движемся к заключению мирного соглашения, чтобы остановить кровопролитие", отметила Брюс.

Она указала, что Дэвис имеет 30 лет опыта работы в дипломатической службе США и до февраля 2023 года возглавляла посольство США на Кипре.

Фото: Джулия Дэйвис / X

В официальной биографии на сайте посольства указано, что Джули Дэвис ранее работала послом в Беларуси и спецпосланником в Литве, имеет опыт работы в Грузии, России и Украине.

Кроме того, дипломат занимала должность заместителя помощника государственного секретаря по вопросам Западной Европы и ЕС в Бюро по вопросам Европы и Евразии, а также заместителя постоянного представителя США при НАТО.

Отметим, что пока Дэвис лишь временно возглавит посольство США в Украине: назначение посла требует одобрения Сената, тогда как временный поверенный в делах назначается администрацией президента.

До этого послом США в Украине была Бриджит Бринк, об отставке которой стало известно в апреле. По данным СМИ, посол решила покинуть пост на фоне усиления разногласий с администрацией президента Дональда Трампа.