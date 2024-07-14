Зеленский анонсировал три новых соглашения по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подписание новых соглашений по безопасности.

Об этом он сказал в опубликованном в Facebook видеообращении, сообщает "Европейская правда".

Зеленский напомнил, что на этой неделе были подписаны соглашения по безопасности с Польшей, Люксембургом и Румынией.

"Сейчас команда работает над новыми документами. Будут соглашения с Чехией, Словенией, а также после встречи с премьером Ирландии (Саймоном Гаррисом – Ред.) приняли решение тоже готовить соглашение", – отметил президент.

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Он также напомнил о договоре Ukraine Compact, который был одобрен на саммите НАТО в Вашингтоне.

"Это все об оружии для наших воинов, о работе оборонных компаний в Украине и с Украиной, о поддержке нашего восстановления – все максимально конкретно и действительно поддерживает нашу защиту жизни", – добавил Зеленский.

Напомним, всего Украина подписала уже 23 двусторонних соглашения по безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом и Румынией.