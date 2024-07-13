Зеленский на пути в Украину встретился с премьером Ирландии

Президент Владимир Зеленский, возвращаясь в Украину с саммита НАТО в Вашингтоне, провел встречу в Ирландии с премьер-министром этой страны Саймоном Гаррисом.

Об этом Зеленский рассказал в своих социальных сетях пишет "Европейская правда".

По словам Зеленского, они обсудили поддержку Украины, продолжение сотрудничества в разминировании и кибербезопасности, а также пообщались о следующих шагах для реализации решений по результатам Саммита мира и обсудили усилия, необходимые, чтобы усилить внимание мира к теме незаконно депортированных Россией детей.

"Спасибо Ирландии за поддержку Саммита мира в Швейцарии! Спасибо премьер-министру за большое личное внимание и вовлеченность в усилия по возвращению детей домой!", – отметил Зеленский.

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На пути в Украину провел встречу с Премьер-министром Ирландии Саймоном Харрисом.

На шляху до України провів зустріч із Премʼєр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом.



Обговорили підтримку України, продовження співпраці в розмінуванні та кібербезпеці. Поспілкувалися про наступні кроки для реалізації рішень за результатами Саміту миру й обговорили зусилля,… pic.twitter.com/G2i8cAquuq – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 13, 2024

Дополнено: В Офисе президента добавили, что Зеленский и Харрис договорились о визите премьер-министра Ирландии в Киев в этом году и об усилении работы над двусторонним соглашением по безопасности, чтобы иметь возможность подписать его, посетив украинскую столицу.

Во время встречи Зеленский также передал главе правительства Ирландии потребность в строительстве укрытий для украинских учебных заведений.

Зеленский также поблагодарил за соболезнования, высказанные по поводу российской атаки на детскую больницу "Охматдет" в Киеве. По его словам, Украина была бы очень благодарна, если бы Ирландия взяла на лечение украинских детей, которые имеют онкологические заболевания и не могут продолжать лечение на родине.

Напомним, Зеленский прибыл в Ирландию в субботу и свой визит ему пришлось начать с комментирования оговорки президента США Джо Байдена, который на саммите НАТО ошибочно назвал Зеленского "Путиным".

Ожидается, что на следующей неделе Владимир Зеленский посетит Великобританию для участия в саммите Европейского политического сообщества.