Орбан направил лидерам ЕС свой "мирный план" по войне РФ против Украины

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан после своих вояжей в Украину, РФ и Китай ознакомил лидеров ЕС с результатами своей "миротворческой миссии" и "мирными" предложениями Будапешта.

Об этом в интервью венгерской проправительственной газете Magyar Nemzet заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, сообщает "Европейская правда".

В частности, он отметил, что "план Орбана сейчас лежит на столе каждого лидера ЕС".

Балаж Орбан рассказал, что из поездок венгерского премьера в Киев и Москву "стало понятно, что Украина и Россия очень решительно настроены воевать".

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"И без вмешательства внешних посредников мы, к сожалению, увидим очень жестокие разрушения в ближайшие месяцы", – указал он.

После этого, по словам Орбана, Венгрия начала переговоры с потенциальными посредниками: Китаем, Турцией и Дональдом Трампом.

"Но европейцы и нынешняя администрация США выступают за продолжение войны. Премьер-министр написал лидерам ЕС о переговорах, результате первой фазы миротворческой миссии и венгерских предложениях. Если Европа хочет мира и хочет иметь решающий голос в урегулировании войны и прекращении кровопролития, она должна сейчас разработать и осуществить изменение направления", – сказал он.

Орбан также считает, что не стоит недооценивать роль Венгрии как посредника, поскольку, по его мнению, страна может играть "серьезную роль в посредничестве".

"Венгрия является способным посредником, как показали последние две недели, и наша задача сейчас – совместить этот новый подход и попытаться убедить страны-члены Европейского Союза в плане Виктора Орбана", – резюмировал он.

Юридическая служба Евросоюза ранее установила, что переговоры венгерского премьера с Путиным противоречит договорам ЕС. По данным СМИ, государства Европейского Союза рассматривают различные варианты наказаний для Венгрии из-за несогласованного визита в Россию.

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