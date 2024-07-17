В США бывшую сотрудницу Белого дома обвиняют в работе на Южную Корею

В США специалистка по внешней политике, которая когда-то работала в ЦРУ и Совете национальной безопасности Белого дома, была обвинена в том, что она работала незарегистрированным агентом правительства Южной Кореи в обмен на предметы роскоши и другие подарки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Согласно обвинительному заключению, обнародованному во вторник в федеральном суде Манхэттена, Сью Ми Терри отстаивала политические позиции Южной Кореи, раскрывала непубличную информацию правительства США сотрудникам южнокорейской разведки и способствовала доступу южнокорейских чиновников к их американским коллегам.

Взамен сотрудники южнокорейской разведки якобы предоставляли Терри сумки Bottega Veneta и Louis Vuitton, пальто Dolce & Gabbana, ужины в ресторанах, отмеченных звездами Мишлен, а также более 37 тысяч долларов в виде "тайного" финансирования программы государственной политики в корейских делах, которую она возглавляла.

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Обвинительный акт содержит изображения с камер наблюдения, на которых Терри ждет или несет подарочный пакет, пока офицеры расплачиваются в магазинах Bottega Veneta и Louis Vuitton в Вашингтоне в 2019 и 2021 годах соответственно.

В обвинительном заключении также утверждается, что Терри неоднократно публиковала авторские статьи по просьбе официальных лиц Сеула, в том числе в апреле 2023 года, когда она получила 500 долларов за написание статьи, в которой восхваляла результаты саммита между президентами Джо Байденом и Юн Сок Йолом для одной из южнокорейских газет.

Предполагаемая работа Терри как агента началась в 2013 году, через два года после того, как она оставила работу в правительстве США, и продолжалась десять лет, даже после того, как агенты ФБР предупредили ее в 2014 году, что южнокорейская разведка может попытаться предложить заплатить за определенные мероприятия.

Сейчас она является старшим научным сотрудником Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations) и экспертом по вопросам Восточной Азии и Корейского полуострова, в том числе Северной Кореи.

Терри не ответила на просьбу о комментарии, но ее адвокат Ли Волоски отметил в своем заявлении: "Эти обвинения являются безосновательными и искажают работу ученого и журналиста, известного своей независимостью и службой в США".

Совет по международным отношениям отправил Терри в неоплачиваемый административный отпуск и будет сотрудничать с любым расследованием.

В начале июня разведывательная служба частично признанного Косово совместно с полицией заявили о задержании двух человек, подозреваемых в работе на Службу безопасности и информации Сербии.

А в мае гражданина Румынии поймали на шпионаже в пользу России, его уже арестовали.