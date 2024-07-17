У США колишню співробітницю Білого дому звинувачують у роботі на Південну Корею

У США спеціалістку із зовнішньої політики, яка колись працювала в Центральному розвідувальному управлінні та Раді національної безпеки Білого дому, звинуватили в роботі незареєстрованим агентом уряду Південної Кореї в обмін на предмети розкоші та інші подарунки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Згідно з обвинувальним висновком, оприлюдненим у вівторок у федеральному суді Манхеттена, Сью Мі Террі відстоювала політичні позиції Південної Кореї, розкривала непублічну інформацію уряду США співробітникам південнокорейської розвідки та сприяла доступу південнокорейських урядовців до їхніх американських колег.

Натомість співробітники південнокорейської розвідки нібито надавали Террі сумки Bottega Veneta і Louis Vuitton, пальто Dolce & Gabbana, вечері в ресторанах, відзначених зірками Мішлен, а також понад 37 тисяч доларів у вигляді "таємного" фінансування програми державної політики у корейських справах, яку вона очолювала.

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Обвинувальний акт містить зображення з камер спостереження, на яких Террі чекає або несе подарунковий пакет, поки офіцери розплачуються в магазинах Bottega Veneta і Louis Vuitton у Вашингтоні в 2019 і 2021 роках відповідно.

В обвинувальному висновку також стверджується, що Террі неодноразово публікувала авторські статті на прохання офіційних осіб Сеула, в тому числі у квітні 2023 року, коли вона отримала 500 доларів за написання статті, в якій вихваляла результати саміту між президентами Джо Байденом і Юн Сок Йолем для однієї з південнокорейських газет.

Ймовірна робота Террі як агента почалася в 2013 році – через два роки після того, як вона залишила роботу в уряді США, і тривала десять років, навіть після того, як агенти ФБР попередили її в 2014 році, що південнокорейська розвідка може спробувати запропонувати заплатити за певні заходи.

Зараз вона є старшим науковим співробітником Ради з міжнародних відносин (Council on Foreign Relations) і експертом з питань Східної Азії та Корейського півострова, в тому числі Північної Кореї.

Террі не відповіла на прохання про коментар, але її адвокат Лі Волоський зазначив у своїй заяві: "Ці звинувачення є безпідставними і спотворюють роботу науковця і журналіста, відомого своєю незалежністю і службою в США".

Рада з міжнародних відносин відправила Террі в неоплачувану адміністративну відпустку і буде співпрацювати з будь-яким розслідуванням.

На початку червня розвідувальна служба частково визнаного Косова спільно з поліцією заявили про затримання двох людей, підозрюваних у роботі на Службу безпеки та інформації Сербії.

А у травні громадянина Румунії спіймали на шпигунстві на користь Росії, його вже заарештували.