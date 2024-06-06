В Косово задержали двух подозреваемых в шпионаже на Сербию

Разведывательная служба частично признанного Косово совместно с полицией заявили о задержании двух человек, подозреваемых в работе на Службу безопасности и информации Сербии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание KOHA.

Подозреваемых задержали в городе Феризай, что на юго-востоке Косово. Правоохранители не уточнили деталей относительно задержанных, лишь указали, что они являются мужчинами, а их инициалы – Б.Ш. и М.Ч.

Во время обыска по месту жительства задержанных нашли "различные документы, компьютеры, телефоны, USB, видеорегистраторы, кассеты, оружие и боеприпасы, маски, военные противогазы" и другие предметы, говорится в заявлении полиции Косово.

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По решению прокурора мужчин взяли под стражу на время следствия.

В свою очередь Служба безопасности и информации Сербии в опубликованном накануне заявлении утверждает, что "временные албанские учреждения в Косово и Метохии" распространили "фейковые новости" о задержании шпионов.

Как известно, Косово – независимость которого Сербия не признает – не раз обвиняло Белград в подрывной деятельности и сравнивало его действия с агрессией России против Украины.

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