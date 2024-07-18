Зеленский прибыл в Британию: анонсировал встречу с королем и новым премьером

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 18 июля, прибыл в Великобританию.

Об этом он написал в Telegram, сообщает "Европейская правда".

Зеленский в Лондоне примет участие в саммите Европейского политического сообщества.

Также у него запланированы двусторонние встречи с партнерами и подписание новых соглашений по безопасности.

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Фото: Zelenskyi / Telegram

"Отдельная программа – по нашим отношениям с Великобританией. Встречусь с Его Величеством королем Чарльзом III, премьер-министром Киром Стармером, чиновниками, руководителями оборонных компаний", – отметил президент.

Также в ходе визита будет подписано межправительственное соглашение о поддержке украинского ОПК.

Как известно, новый премьер Великобритании Кир Стармер, анонсируя саммит Европейского политического сообщества, пообещал новую эру более тесных отношений с Европой, чтобы будущие поколения могли оглянуться "на то, чего наш континент достиг вместе".

В то же время СМИ сообщали, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пропустит саммит на фоне потенциального утверждения своей кандидатуры на второй срок.