Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пропустит саммит Европейского политического сообщества, который будет принимать Великобритания, на фоне потенциального утверждения своей кандидатуры на второй срок.

Об этом в комментарии Politico рассказал представитель Еврокомиссии Эрик Маммер, сообщает "Европейская правда".

По словам Маммера, председатель Еврокомиссии "находится в Страсбурге на пленарном заседании Европейского парламента", поэтому не будет участвовать в саммите Европейского политического сообщества на этой неделе.

Именно в день саммита в четверг, 18 июля, члены Европарламента проведут решающее голосование по переназначению фон дер Ляйен на должность председателя исполнительного органа ЕС.

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Кроме того, как пишет Politico, другие должностные лица Евросоюза не слишком стремятся ехать в Британию из-за джетлага после участия в саммите НАТО в Вашингтоне на прошлой неделе, который к тому же проходил в условиях жары, и двух саммитов ЕС в Брюсселе.

"Это чересчур. Лидерам тоже нужно иногда бывать дома. Поэтому мы просто приедем и уедем, тем более что ожидания достаточно низкие", – сказал изданию на условиях анонимности высокопоставленный чиновник правительства ЕС.

Другой дипломат страны Евросоюза также выразил сомнения в значимости саммита в Британии, учитывая то, что новоизбранное британское правительство находится у власти всего две недели.

"По крайней мере это хороший шанс встретиться с ними", – добавил он.

Как известно, новый премьер Великобритании Кир Стармер, анонсируя саммит Европейского политического сообщества, пообещал новую эру более тесных отношений с Европой, чтобы будущие поколения могли оглянуться "на то, чего наш континент достиг вместе".

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что перезагрузка отношений с ЕС является особым приоритетом.