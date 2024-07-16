Фон дер Ляйен пропустит саммит Европейского политического сообщества
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пропустит саммит Европейского политического сообщества, который будет принимать Великобритания, на фоне потенциального утверждения своей кандидатуры на второй срок.
Об этом в комментарии Politico рассказал представитель Еврокомиссии Эрик Маммер, сообщает "Европейская правда".
По словам Маммера, председатель Еврокомиссии "находится в Страсбурге на пленарном заседании Европейского парламента", поэтому не будет участвовать в саммите Европейского политического сообщества на этой неделе.
Именно в день саммита в четверг, 18 июля, члены Европарламента проведут решающее голосование по переназначению фон дер Ляйен на должность председателя исполнительного органа ЕС.
Кроме того, как пишет Politico, другие должностные лица Евросоюза не слишком стремятся ехать в Британию из-за джетлага после участия в саммите НАТО в Вашингтоне на прошлой неделе, который к тому же проходил в условиях жары, и двух саммитов ЕС в Брюсселе.
"Это чересчур. Лидерам тоже нужно иногда бывать дома. Поэтому мы просто приедем и уедем, тем более что ожидания достаточно низкие", – сказал изданию на условиях анонимности высокопоставленный чиновник правительства ЕС.
Другой дипломат страны Евросоюза также выразил сомнения в значимости саммита в Британии, учитывая то, что новоизбранное британское правительство находится у власти всего две недели.
"По крайней мере это хороший шанс встретиться с ними", – добавил он.
Как известно, новый премьер Великобритании Кир Стармер, анонсируя саммит Европейского политического сообщества, пообещал новую эру более тесных отношений с Европой, чтобы будущие поколения могли оглянуться "на то, чего наш континент достиг вместе".
В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что перезагрузка отношений с ЕС является особым приоритетом.