В НАТО говорят, что мобилизация в Украине "продвигается значительно лучше"

Вопрос кадрового обеспечения Вооруженных сил Украины сейчас продвигается значительно лучше, в частности благодаря уменьшению возраста призывников.

Об этом во время дискуссии в Аспен Институте заявил главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

По словам Каволи, в Украине "кадровый вопрос решается".

"Я считаю, что сейчас все продвигается значительно лучше", – сказал он.

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Он подчеркнул, что вопрос пополнения армии является стратегическим не только для Украины, но и для стран НАТО:

"Я хотел бы отметить, что для Альянса также, как только мы решим вопрос промышленного производства, встанет вопрос человеческих ресурсов. Наши человеческие ресурсы не безграничны. И мы, глядя в будущее, должны увеличить склонность, особенно молодых людей, служить своим нациям в их вооруженных силах".

Генерал отметил, что формирование силы армии состоит из трех больших компонентов: людей, техники и тренировок.

"В вопросе техники, который во многом зависит от нас, я считаю, что все идет хорошо", – сказал Каволи.

Он добавил, что это поднимает вопрос третьей составляющей, а именно – тренировок, а также подчеркнул, что Европейский Союз и страны НАТО "преданы делу помощи украинцам в подготовке большого количества людей".

Каволи ранее заявил, что у Украины есть "замечательная стратегия" ведения войны с РФ, хотя ход боевых действий становится все сложнее спрогнозировать.

Он также говорил, что страны НАТО "готовы к коллективной территориальной обороне", но им нужно больше военной техники.