Австрия удивилась приглашению в Совбез ООН экс-главы МИД, танцевавшей с Путиным

Министерство иностранных дел Австрии выразило удивление тем фактом, что бывшую главу ведомства Карин Кнайсль, которая является гостьей кремлевского пропагандистского канала RT, пригласили в качестве эксперта для выступления в Совбезе ООН.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии "Укринформу" заявила пресс-секретарь МИД Австрии Клаудия Тюрчер.

В четверг, 25 июля, по инициативе России Совет безопасности ООН должен собраться на заседание по поставкам Украине оружия, к которому РФ намерена привлечь Кнайсль.

"Похоже, что "silly season" ("сезон глупостей" – термин, используемый для описания периода летом, когда обычно нет важных политических или общественных событий и поэтому в журналисты часто обращают внимание на менее значимые. – Ред.) добрался и до России. Иначе не объяснить, почему частый гость на Russia Today и подобных каналах выступает в Совете безопасности ООН как так называемый "эксперт", – отметила пресс-секретарь.

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Кнайсль известна своими пророссийскими взглядами и тесными отношениями с кремлевским правителем Владимиром Путиным, с которым она танцевала на собственной свадьбе.

После того как Кнайсль покинула пост министра иностранных дел Австрии, она жаловалась на "охоту на ведьм" и неспособность найти работу дома. Кнайсль переехала во Францию, затем в Ливан, а несколько месяцев назад она прибыла вместе со своими пони в Россию, чтобы возглавить аналитический центр в Санкт-Петербургском университете.

В 2020 году Кнайсль начала публиковать статьи для российского государственного медиа RT. Она стала приглашенным профессором Московского государственного института международных отношений. В 2021 году российский нефтяной гигант "Роснефть" назначил ее в совет директоров – в мае 2022 года она ушла в отставку.

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