Міністерство закордонних справ Австрії висловило здивування тим фактом, що колишню очільницю відомства Карін Кнайсль, яка є гостею кремлівського пропагандистського каналу RT, запросили як експерта для виступу в Радбезі ООН.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі "Укрінформу" заявила речниця МЗС Австрії Клаудія Тюрчер.

У четвер, 25 липня, за ініціативою Росії Рада безпеки ООН має зібратися на засідання щодо постачання Україні зброї, до якого РФ хоче залучити Кнайсль.

"Схоже, що "silly season" ("сезон дурниць" – термін, який використовується для опису періоду влітку, коли зазвичай немає важливих політичних або суспільних подій і тому журналісти часто звертають увагу на менш значущі. – Ред.) дістався й Росії. Інакше не пояснити, чому частий гість на Russia Today та подібних каналах виступає в Раді безпеки ООН як так званий "експерт", – зазначила речниця.

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Кнайсль відома своїми проросійськими поглядами та тісними відносинами з кремлівським правителем Владіміром Путіним, з яким вона танцювала на власному весіллі.

Після того як Кнайсль залишила посаду міністра закордонних справ Австрії, вона скаржилась на "полювання на відьом" і нездатність знайти роботу вдома. Кнайсль переїхала до Франції, потім до Лівану, а кілька місяців тому вона прибула разом зі своїми поні до Росії, щоб очолити аналітичний центр у Санкт-Петербурзькому університеті.

У 2020 році Кнайсль почала публікувати статті для російського державного медіа RT. Вона стала запрошеним професором Московського державного інституту міжнародних відносин. У 2021 році російський нафтовий гігант "Роснефть" призначив її до ради директорів – у травні 2022 року вона пішла у відставку.

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