Как Венгрия и Словакия могут отомстить Украине за санкции против "Лукойла"

Киев расширил санкции против российской компании "Лукойл". Если раньше украинские санкции против этой компании касались только финансовых операций, то с недавних пор к ним добавился и запрет на транзит.

Это решение возмутило Венгрию и Словакию. Дошло даже до угроз остановить поставки в Украину энергетики и топлива, а вместе с тем – блокировать принятие Евросоюзом новых выплат Киеву.

О возможных последствиях данного решения для Украины читайте в статье генерального менеджера в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group Елены Лапенко "Нефтяная война" с Орбаном и Фицо: что даст Украине усиление энергетических санкций. Далее – краткое ее изложение.

На практике запрет на транзит нефти "Лукойла" работает так: украинская "Укртранснафта" получает заявки от европейских заказчиков, и если видит контракт с "Лукойлом", то не имеет права транспортировать этот объем.

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По аналогичной процедуре ЕС в последнем пакете санкций на уровне Евросоюза был введен запрет на реэкспорт российского сжиженного газа.

Основная цель Украины – уменьшение доходов страны-агрессора. Ведь все деньги, которые Кремль получает в качестве прибыли, вкладываются в войну.

Такой шаг Украины дополняет картину атак на нефтеперерабатывающие предприятия, нефтехранилища и экспортные терминалы.

Если посмотреть на оперативные данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), то становится понятно, что россияне все еще получают почти 300 млн евро ежедневно от продажи нефти и чуть меньше – от продажи нефтепродуктов. Лишить РФ этих доходов – одна из ключевых задач Украины.

Однако у этих санкций есть и обратная сторона. Этот шаг мгновенно отразился на тех странах ЕС, которые остались зависимыми от трубопроводных поставок российской нефти – и являются исключениями в общеевропейском эмбарго. То есть на Венгрии и Словакии.

По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, новые украинские санкции привели к приостановке транзита нефти, что "фундаментально угрожает безопасности энергоснабжения Венгрии и Словакии".

К сожалению, украинская сторона не уделила достаточно внимания информационному сопровождению своих действий.

Неудивительно, что иностранные СМИ распространяют информацию, что эти санкции являются якобы местью Украины за визит венгерского премьера Виктора Орбана в Москву. Также задаются вопросы, почему санкции введены только против компании "Лукойл" и не трогают другие российские компании.

В ситуации, когда мы требуем полного нефтяного и газового эмбарго от ЕС, наша готовность обеспечивать транзит российской нефти выглядит странно.

Но, наложенные санкции имеют политический характер, а потому не могут регламентироваться стандартными экономическими правилами.

Тем более, озвученные венгерским топ-дипломатом аргументы не всегда корректны. В частности, венгерский оператор MOL имеет техническую возможность брать нефть со средиземноморского рынка, например, через хорватский терминал Adria. А потому коллапса "орбаномики" вполне можно избежать.

Аналогичная ситуация и со Словакией, ведь в этой стране есть только один НПЗ, который входит в ту же венгерскую структуру MOL. А соответственно – опция с терминалом в Хорватии работает и здесь.

Более того, украинская сторона неоднократно предупреждала о своих намерениях ужесточить санкции, так что Венгрия и Словакия имели достаточно времени, чтобы подготовиться к новым реалиям.

Именно из-за этих аргументов, обращение с жалобой против Украины ни в арбитраж ЕС, ни в орган разрешения споров ВТО пока не выглядит надежным сценарием для Венгрии и Словакии.

Скорее всего, эти страны как основной инструмент влияния будут использовать политическое давление, пытаясь ветировать важные для Украины инициативы ЕС, в частности предоставление финансовой помощи.

Это будет далеко не первая попытка Венгрии злоупотреблять правом вето, однако это может вызвать жесткое сопротивление других стран ЕС. Главное, чтобы Киев донес свои аргументы до европейских столиц и получил их поддержку.

Подробнее – в материале Елены Лапенко "Нефтяная война" с Орбаном и Фицо: что даст Украине усиление энергетических санкций.