Почему решение Киева об остановке транзита нефти "Лукойла" противоречит логике

Правительства Словакии и Венгрии обвинили Украину в подрыве их энергетической безопасности из-за остановки транзита нефти компании "Лукойл".

Словацкий эксперт Карел Хирман – министр экономики в предыдущем, проукраинском правительстве и в прошлом советник украинского премьера – называет позицию Братиславы и Будапешта "истерикой" и объясняет, почему реальной угрозы нет. В то же время он отмечает, что решение Украины также противоречит логике и подрывает доверие к Киеву даже со стороны друзей.

Предлагаем вам посмотреть видеозапись разговора, а текстовая версия объяснений эксперта, изложенных от первого лица, в материале Без "Дружбы" с соседями: почему решение Украины о Lukoil является проблемой, но не станет катастрофой. Далее – основные его тезисы.

На самом деле поставки нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба", идущей через Украину на Словакию, Венгрию и Чехию, идут постоянно и после февраля 2022 года практически не останавливались.

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ЕС сделал исключение из нефтяных санкций для НПЗ этих трех стран из-за нехватки других источников нефти, дефицита дизеля на региональном рынке, а также потребности модернизировать НПЗ под нефть нероссийского происхождения.

Словакия, Венгрия и Чехия имели право продавать в нашем регионе нефтепродукты, сделанные из российской нефти, а также поставлять эти нефтепродукты Украине.

Но это исключение было одобрено как временное, до конца 2024 года.

1 января нефтепровод "Дружба" все равно должен был либо полностью остановиться, либо, в случае достижения каких-то новых договоренностей, все равно сократил бы прокачку.

Чехия уже заявила, что полностью остановит потребление российской нефти. Похожая картина сложилась в Словакии и Венгрии.

Тем не менее, после решения Украины словацкое и венгерские правительства поставили вопрос в Брюсселе и хотят задействовать механизмы ЕС против Украины.

Но в их позиции слишком много истерики.

Утверждение правительств Словакии и Венгрии о якобы созданной Украиной угрозе для работы НПЗ этих стран являются ложными. Цифры это опровергают!

Более того, до сих пор не понятно, произошло ли сокращение вообще.

Уже есть заявления "Нафтогаза" о том, что не было уменьшения даже на 25 процентов. Из них следует, что нефть "Лукойла" заменили нефтью других компаний.

Однако если это правда, то возникает еще больше вопросов к украинскому правительству.

Зачем тогда это все? Какой смысл этих санкций для украинской безопасности? Сугубо для того, чтобы вытеснить "Лукойл" из каких-то бизнес-цепочек?

Почему украинское правительство, остановив поставки "Лукойла", вообще не стало ограничивать "Роснефть" и "Татнефть"? Почему ограничили только частную компанию? Конечно, она также находится под влиянием Кремля, но в, по сути, в государственной компании "Роснефть" влияние Кремля значительно больше, и так же в "Татнефти".

Единственный вариант, который возникает – это бизнес-разборки и частные интересы. Но почему тогда в этой игре участвует правительство Украины?

Между тем Киев мог бы ограничить поставки в целом.

У вас сложилась чрезвычайная ситуация из-за масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины. А электроснабжение нужно, чтобы работали насосы на нефтепроводе "Дружба".

Украина могла бы использовать это объяснение, и оно было бы воспринято ЕС в целом нормально. Достаточно было просто сообщения от диспетчера "Укртранснафты" коллегам в Словакии и Венгрии о том, что из-за этого форс-мажора через несколько часов останавливается прокачка.

Действия Киева вызывают кучу вопросов у друзей Украины – у меня, у коллег в Брюсселе – о реальной подоплеке действий Украины. А доверие – это ценная вещь, ею не стоит пренебрегать.

Потому что очевидно, что сейчас происходит какая-то игра, театр или даже цирк, а на самом деле позади стоят финансовые интересы и потоки, которые идут мимо бюджетов наших стран.

Больше – в материале Без "Дружбы" с соседями: почему решение Украины о Lukoil является проблемой, но не станет катастрофой.