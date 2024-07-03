Чем отличаются методы борьбы с российской дезинформацией Украины и ЕС

В рамках недавно принятого 14-го пакета санкций Евросоюз запретил партиям, медиа, неправительственным и другим организациям принимать пожертвования или любую другую поддержку от РФ.

Деятельность агентов влияния Росии в других странах не является чем-то новым. Западным странам она известна еще со времен холодной войны, но противодействовать ей в рамках демократической системы очень сложно.

Потому что, именно этой свободой и пользуются агенты влияния, публично продвигая российские нарративы или создавая поводы для российских пропагандистов.

О том, как ЕС пытается противостоять российской пропаганде и в чем сложности, читайте в статье Юлии Каздобиной из Совета внешней политики "Украинская призма" Пропаганде ограничат финансирование. Как в ЕС планируют противостоять российской дезинформации. Далее – краткое ее изложение.

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ЕС и раньше пытался ограничивать российское влияние с помощью санкций.

В июле 2023 года в санкционные списки внесли двух граждан РФ – основателя московской компании "Агентство Социального Проектирования" Илью Гамбашидзе и генерального директора и нынешнего владельца российской компании Group Structura LLC Николая Тупикина.

В марте 2024 года эти два человека и их бизнес попали в санкционные списки США.

Несмотря на это, кампания продолжает свое существование, следовательно, персональные санкции против граждан РФ и их бизнеса оказались неэффективными.

Широкий запрет на получение финансирования из российских источников, введенный ЕС в июне, выглядит более эффективным решением, которое будет лишать ресурсов именно агентов влияния.

Ведь речь идет о тех, кто находится внутри европейских стран, а следовательно, в компетенции европейских правоохранительных органов.

При этом режим позволяет делать исключения, если будет доказано, что российские деньги не пойдут на финансирование злонамеренного влияния или дезинформации.

Решение об ограничительных мерах – лишь первый шаг. Достигнут ли они своей цели, во многом будет зависеть от их применения.

Среди стран-членов на сегодня существуют значительные расхождения как в законодательстве, так и в полномочиях государственных органов, ответственных за такой контроль.

В апреле этого года в ЕС приняли Директиву, которая должна помочь унифицировать введение санкций и уменьшить перекосы на рынке, к которым приводит их неравномерное введение.

Директива вступила в силу 14 мая 2024 года и должна быть введена в законодательство стран-членов до 20 мая 2025 года.

Но и после этого результат будет зависеть от эффективности административной и правоохранительной системы.

У этого решения есть еще один недостаток: на китайские источники в ЕС запреты отсутствуют. Хотя, российские и китайские нарративы о войне в Украине преимущественно совпадают.

Подытоживая, можно сказать, что ЕС нашел механизм, который позволит ограничить деятельность агентов российского влияния, не нарушая фундаментальных прав и свобод граждан Евросоюза.

В Украине же другие подходы в борьбе с роспропагандой. В начале февраля 2021 года президент Зеленский своим указом утвердил решение СНБО о введении санкций против трех телеканалов нардепа фракции ОПЗЖ Тараса Козака.

На момент введения санкций против Козака не было запрета на финансирование из РФ. Следовательно, с юридической точки зрения непонятно, что нарушил владелец этих каналов. Его же внесли в санкционный список и лишили широкого круга прав без следствия и рассмотрения в суде.

Украине стоило бы присмотреться к предложенному механизму и адаптировать его к своей санкционной политике, чтобы избежать возможных сложностей на пути в ЕС.

Подробнее – в материале Юлии Каздобиной Пропаганде ограничат финансирование. Как в ЕС планируют противостоять российской дезинформации.