Зеленский прокомментировал предложение Орбана о прекращении огня

Президент Владимир Зеленский публично прокомментировал предложение премьера Венгрии Виктора Орбана во время его визита в Украину о безотлагательном перемирии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Bloomberg TV.

По словам Зеленского, нельзя просто говорить о прекращении огня, нужен план.

"Мы в принципе не можем доверять Путину, потому что для нас он убийца и агрессор. Важно, что Венгрия признает, что Россия – агрессор, что признает территориальную целостность и суверенитет Украины", – сказал он.

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Президент напомнил, что Украина провела "сотни встреч" еще со времен Минских соглашений с договоренностями о перемирии, и Россия все это срывала.

"Поэтому только если это будет на понятной международной площадке в присутствии стран, лидеров, которым доверяют. У них разные мнения об этапах окончания этой войны, но мы все должны быть на одной стороне, мы должны доверять друг другу", – пояснил Зеленский.

По его словам, нужно понимание, что Россия не будет использовать прекращение огня для накопления техники на оккупированной территории Украины, когда Украина, будучи связанной условиями перемирия, не будет останавливать ее своими ударами.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что Зеленский в разговоре отверг предложенное им "перемирие" Украины с Россией с замораживанием текущей линии фронта.

Венгерский лидер во время визита в Киев заявил, что продвигал идею неотложного перемирия, которая есть во всех пророссийских "мирных планах", но не стал настаивать на ней.

По словам Орбана, президент Украины заявил, что сомневается в логике плана Орбана и не поддерживает его, поскольку у Украины плохой опыт попыток перемирия с Россией.

Подобные перемирия "не были хорошими для Украины", пересказал его слова Орбан.

Напомним, также стало известно, что после завершения встречи лидеров в Киеве глава МИД Венгрии позвонил российскому главе МИД Сергею Лаврову.

Подробно о визите Орбана в Украину читайте в статье "Перемирие" с мнением о Кремле.