Какую стратегию выбрать Украине для противодействия шантажу Орбана вопросами нацменьшинств

Вопрос прав меньшинств – вполне ожидаемо – появился на повестке дня переговоров Украины о вступлении в ЕС еще до их официального запуска.

Украина – далеко не первое государство-кандидат, которое с этим сталкивается, поэтому стоит разобраться, каковы реальные требования Евросоюза. Ведь действительно, перед вступлением необходимо, во-первых, согласовать национальное законодательство с правом ЕС (в том числе в этой области), а во-вторых, заручиться политическим согласием всех государств-участников.

С последним сложнее всего.

О том, насколько правомерны требования, которые выдвинула Венгрия, а также как на это стоит отвечать Киеву, читайте в статье выпускницы программы дипломатических студий Оксфордского университета Виктории Халанчук Кривое зеркало Орбана. Почему Украина не должна выполнять часть требований Венгрии. Далее – краткое ее изложение.

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Прежде всего, надо отметить: перед тем как Украина станет полноправным членом ЕС, мы действительно должны ввести в свое законодательство все положения так называемого acquis communautaire, то есть права Евросоюза, обязательные для государств-членов.

Но дело в том, что в Евросоюзе нет целостных законодательных рамок по нацменьшинствам. Исключением являются лишь точечные акты acquis по противодействию дискриминации, политики в отношении ромов и тому подобное.

С одной стороны, соблюдение прав меньшинств является одним из ключевых требований к государствам-кандидатам; с другой – эти требования в ЕС не формализованы.

Поэтому в оценке того, имеет ли государство необходимый уровень защиты нацменьшинств, ЕС полагается прежде всего на нормы и инструментарий Совета Европы. Речь идет прежде всего о Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств и Европейской хартии региональных языков или миноритарных языков. Первая призвана предоставлять правовую защиту национальным меньшинствам, а вторая фокусируется на языковом разнообразии как культурном наследии Европы.

Именно на них должна была бы базироваться дискуссия Украины с Венгрией в вопросах национальных меньшинств.

Кроме этих обязывающих инструментов есть и так называемое мягкое право: стандарты и лучшие практики в рамках Совета Европы и ОБСЕ.

Но, к сожалению, под давлением Венгрии украинская сторона вместо анализа своих международных обязательств согласились на подход "есть венгерские требования, и Украина должна их выполнить".

Требования Венгрии можно условно разделить на две группы. К первой можно отнести классические "красные линии", о которых известно обеим сторонам и которые не являются ни международными обязательствами, ни лучшими практиками.

Ко второй – технические вопросы, которые или Украина могла и должна была учесть еще на этапе разработки профильного закона (например, использование символики меньшинств), или же которые чрезмерно погружаются в юридические детали и не должны были бы быть предметом политических двусторонних переговоров – но стали ими.

Надо определять, что в определенной степени почву для венгерской критики создала спешка с разработкой закона о национальных меньшинствах и неучет опыта двусторонних отношений.

Но даже если венгерскую критику можно было минимизировать, избежать ее – нереально.

Для правительства Орбана вопрос меньшинств – это лишь инструмент, который задает тон политической игре.

Украине стоит изменить свою стратегию в этой игре. Избавиться от амплуа ученицы-троечницы и перевести дискуссию с "венгерских требований" к "международным обязательствам Киева". А в воплощении этих обязательств на самом деле Венгрии есть чему поучиться у Украины.

А также Украине надо помнить, что политика в вопросе меньшинств должна учитывать внутренние процессы и точно не должна базироваться на "венгерских требованиях", которые могут способствовать развитию евроскептицизма в перспективе. Это серьезный риск, который в Украине, к сожалению, часто остается неучтенным.

Подробнее – в материале Виктории Халанчук Кривое зеркало Орбана. Почему Украина не должна выполнять часть требований Венгрии.