"Росатом" обеспечивает дополнительные доходы РФ благодаря дочерней компании в Нидерландах

Российская государственная компания "Росатом" благодаря дочерней компании в Нидерландах постоянно обеспечивает дополнительные доходы российскому бюджету, а значит и финансирование войны против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале нидерландского NOS.

Недавно опубликованный годовой отчет дочерней компании "Росатома" в Нидерландах Uranium One показывает, что доходы от деятельности этой компании оказываются в России и наполняют российский бюджет на сотни миллионов евро.

"Росатом", как известно, пока не попал под европейские санкции, несмотря на его непосредственную роль в оккупации Россией Запорожской АЭС – из-за того, что атомная энергетика многих стран остается зависимой от него.

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Через компанию Uranium One "Росатом" занимается добычей сырья в Казахстане и Танзании, откуда выручка поступает в Нидерланды, а дальше – в Россию. В 2022 году дочерняя компания заявила прибыль на 222 млн евро, из которых десятки миллионов были переведены "Росатому". Значительную долю доходов обеспечивают также торговля ураном и другая деятельность.

"Росатом" в 2022 году, по официальным данным, заплатил в российский бюджет налоги на 3,1 млрд евро.

Напомним, в конце июня Совет ЕС принял последний, 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против РФ, которые впервые после полномасштабного вторжения России в Украину предусматривали санкции против российского газа.

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