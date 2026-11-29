Президент Чехии Петр Павел выразил готовность баллотироваться на следующих президентских выборах в 2028 году.

Об этом Павел заявил в эфире Ceska televize, передаёт "Европейская правда".

Павел заявил, что сейчас он снова баллотировался бы на пост главы государства, поскольку на данный момент для этого имеются необходимые условия – в частности, касающиеся его собственного здоровья и общественной поддержки. При этом он не исключил, что в следующем году ситуация может измениться.

"Если бы я руководствовался теми критериями, о которых я говорил, то есть состоянием здоровья как моим, так и моей семьи, то сегодня эти условия выполнены. Но будут ли они такими и в следующем году, этого я, конечно, не осмелюсь утверждать", – отметил Павел относительно своей возможной кандидатуры.

Президентские выборы в Чехии должны состояться в начале 2028 года. Их дату объявит председатель Сената Милош Вистрчил уже осенью следующего года, кандидаты, вероятно, должны будут официально зарегистрироваться до конца этого года.

Согласно сентябрьскому опросу агентства STEM/MARK, именно Павла чаще всего называли следующим президентом. Со значительным отставанием за ним следует премьер-министр Андрей Бабиш, который, однако, исключил возможность своего участия в выборах. По его мнению, правительство должно выдвинуть другого общего кандидата.

Согласно другому опросу, если бы во втором туре президентских выборов в Чехии состязались действующий глава государства Петр Павел и действующий премьер, лидер популистской партии ANO Андрей Бабиш, Павел одержал бы победу с результатом 44% против 37%.

Президент Чехии Петр Павел является единственным возможным кандидатом на пост следующего главы государства, который мог бы набрать более половины голосов избирателей – 53%.