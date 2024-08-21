Почему Германия может сократить бюджетную помощь Украине и что ее может заменить

"Германия останавливает военную помощь Украине". Заголовки с таким содержанием – сразу стоит отметить, ложные и гиперболизированные – в эти выходные шокировали многих украинцев.

Об остановке помощи от Германии, конечно, речи не идет. Однако сигналы для беспокойства все же существуют, поскольку бюджетные дебаты, которые начались в Германии, посеяли сомнение в надежности немецкой поддержки.

Подробнее о дискуссиях в Германии – в статье Кристины Бондаревой и Юрия Панченко из "Европейской правды" Шольц спасает бюджет. Как и почему в Германии заговорили о пересмотре военной помощи Украине. Далее – краткое ее изложение.

В субботу газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила о письме министра финансов Кристиана Линднера в адрес министра обороны Бориса Писториуса и министра иностранных дел Анналены Бербок.

Реклама:

В нем говорилось о том, что Германия не сможет профинансировать дополнительную военную помощь Украине, кроме той, что уже запланирована.

Напомним, что на этот год речь идет о выделении 7,5 млрд евро на такую запланированную помощь, а на следующий, предварительно – около 4 млрд евро. Ожидается, что эта помощь поступит в Украину, как и планировалось.

В чем же тогда проблема? Дело в том, что эти средства уже в основном распределены и законтрактованы, зато ситуация на поле боя в Украине развивается непредсказуемо, и у Киева возникает потребность в экстренной, дополнительной помощи.

Это хорошо понимает министр обороны Борис Писториус, который отстаивает позицию удовлетворения необходимых насущных потребностей Украины.

Еще большая проблема – планирование помощи Украине на последующие годы.

С каждым последующим годом она тает на глазах. В частности, на 2025 год запланированы 4 млрд евро, на 2026 год – 3 млрд, а на 2027 и 2028 годы – только по 0,5 млрд.

Среди причин такого сокращения: ожидания относительно постепенного снижения интенсивности войны, а также желание правящей коалиции накануне парламентских выборов 2025 года увеличить социальные расходы, что является привычным для многих стран.

Как следствие, немецкие политики столкнулись с необходимостью сокращения расходов – и впервые с начала полномасштабной войны спор коснулся украинской помощи.

Но, в Берлине успокаивают. Там говорят, что уже со следующего года в распоряжении Киева будет 50-миллиардный кредит, выплата которого будет происходить за счет замороженных активов российского центробанка (подробнее об этом плане можно почитать здесь).

Но проблема в том, что механизм выплат за счет замороженных активов Центробанка РФ еще не заработал. И далеко не факт, что заработает в начале следующего года.

Поэтому некоторое время помощь Киеву со стороны Германии может быть ограниченной. На это уже отреагировал фондовый рынок – началось падение акций оборонных компаний.

В Украине на сообщение о потенциальном ограничении поддержки отреагировали сдержанно.

Зато в Германии реакция оказалась крайне острой. Как в оппозиции, так и в правящей коалиции начали предостерегать от потенциального ограничения военной поддержки Киева.

Сара Нанни, которая занимается вопросами обороны в коалиционной Партии зеленых, отметила, что от развития событий в Украине зависит безопасность Германии.

Отдельные голоса связали вероятные намерения Шольца по помощи Украине с грядущими выборами в трех восточногерманских землях. Мол, таким образом канцлер пытается перетянуть на свою сторону избирателей, которые против вооруженной помощи Киеву.

Есть надежда, что в немецком правительстве, осознавая все риски, не станут допускать перебоев в поставках оружия Украине. Поскольку доля немецкой помощи значительна, то такие перебои точно отразятся на фронте.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой и Юрия Панченко Шольц спасает бюджет. Как и почему в Германии заговорили о пересмотре военной помощи Украине.