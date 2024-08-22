Как ориентация на русский перевод международных договоров создает проблемы Украине

Юристов не любят за чрезмерную придирчивость к словам. Впрочем, в международных документах каждое слово действительно должно быть обосновано и взвешено.

В украинском праве уже сейчас есть ряд примеров, когда перевод международных договоров содержит ошибки, которые искажают их суть.

Более того, Украина ратифицировала ошибочный перевод Римского статута.

Подробнее о переводе международных документов в Украине и проблемах, которые такой перевод может создавать, читайте в очень интересной статье юриста, главы и основательницы ОО "LingvaLexa" Анны Вишняковой и юриста, синхронного переводчика Андрея Беседина Римский статут с русским акцентом: как Украина ратифицирует договоры с ошибками в переводе. Далее – краткое ее изложение.

Реклама:

После 2014 года в Украине стал приобретать актуальность вопрос перевода на украинский язык международно-правовых актов.

Но значительных шагов для упорядочения этой проблемы так и не осуществили.

Удивительна ситуация, когда Украина убеждала весь мир в том, что Россия нарушает конвенцию "О предотвращении преступления геноцида и наказании за него", не имея при этом официального перевода этой конвенции на украинский язык.

К слову, многие ратифицированные нашим государством документы (особенно ратифицированные советской Украиной) до сих пор не имеют официального украинского перевода.

И это вопрос не только имиджевый, но и содержательный, ведь некачественный перевод или терминологическая несогласованность могут привести к проблемам в правоприменении и доказывании преступлений россиян на международном уровне. В итоге мы в ОО "LingvaLexa" сделали и предоставили государству перевод указанной выше конвенции, но и на то, чтобы утвердить этот перевод как официальный, понадобился целый год.

Кто-то может сказать: "Так в чем проблема? Если советская Украина ратифицировала этот документ на русском языке, теперь надо перевести его на украинский и опубликовать перевод".

Но в процессе перевода мы обнаружили несколько разночтений. Одно из ключевых расхождений – название важного термина, который на разных языках передан как "incitement" (англ.), "incitation" (фр.), "instigación" (исп.) и "подстрекательство" (рус.).

На украинском – "підбурювання". Однако этот перевод был бы ошибочным.

Уголовное право Украины предусматривает два разных преступления: прямые и публичные призывы к геноциду и подстрекательство к геноциду.

Ключевой разницей является то, что для того, чтобы доказать преступление подстрекательства к геноциду, необходимо юридически доказать и сам геноцид.

Зато доказать призывы к геноциду можно уже сейчас, еще до юридического установления факта геноцида как такового. И эта работа уже ведется – за это преступление объявлены подозрения нескольким ключевым российским пропагандистам.

До утверждения официального перевода Конвенции против геноцида (перевода нашей ОО "LingvaLexa"), который сейчас опубликован на сайте ВР, по интернету гуляли неофициальные варианты, в которых был употреблен термин "подстрекательство", что происходит скорее из российской версии договора.

И, к сожалению, эта ошибка уже имеет развитие.

Как известно, Украина приняла решение официально присоединиться к Международному уголовному суду, то есть ратифицировать Римский статут МУС.

Однако официальный перевод Римского статута (который был осуществлен еще в 2002 году, а сейчас подан президентом на ратификацию и ратифицирован парламентом) называет призывы к геноциду "подстрекательством".

Напомним, аналогичная ситуация уже была в Международном уголовном трибунале по Руанде, что привело к ужасной путанице во время работы над кейсами, которые касались призывов к геноциду.

Но пока законодательство не предусматривает механизмов редактирования или повторного перевода имеющихся официальных/ратифицированных переводов.

Подробнее – в большом, но очень интересном, материале Анны Вишняковой и Андрея Беседина Римский статут с русским акцентом: как Украина ратифицирует договоры с ошибками в переводе.