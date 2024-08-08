Лидер оппозиции Испании возмущен ситуацией с исчезновением экс-лидера Каталонии

В Испании лидер оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо возмущен ситуацией с приездом экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, который прибыл в Барселону, но впоследствии исчез из поля зрения полиции.

Об этом Фейхоо написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Лидер испанской оппозиции назвал сегодняшнюю ситуацию вокруг Пучдемона, которому грозит арест на территории Испании, "невыносимым унижением".

"Больно наблюдать вживую это безумие, за которое премьер Педро Санчес несет наибольшую ответственность. Непростительно так вредить имиджу Испании", – отметил он.

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Пучдемон, ведущий политик каталонских сепаратистов, в четверг драматично вернулся в Испанию после семилетнего изгнания, несмотря на действительный ордер на его арест.

Пучдемон появился на мероприятии, организованном партией Junts, и произнес краткую речь.

Впоследствии каталонская полиция начала операцию по поиску и аресту Пучдемона. Полицейская операция была сосредоточена на наблюдении за въездами и выездами из Барселоны, но Пучдемон исчез.

В прошлом месяце Верховный суд Испании прекратил расследование так называемого дела о терроризме в отношении Карлеса Пучдемона.

Это решение, однако, не влияет на ордер на арест Пучдемона в другом деле по обвинениям о растрате средств и неповиновении, предусматривающих тюремное заключение сроком до восьми лет.

Их должен был бы снять закон об амнистии каталонских сепаратистов, инициированный правительством премьер-министра Испании Педро Санчеса для получения поддержки каталонских партий. Но испанский суд отказался распространять его действие на Пучдемона.