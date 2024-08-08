Лідер опозиції Іспанії обурений ситуацією зі зникненням екслідера Каталонії

В Іспанії лідер опозиційної Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо обурений ситуацією із приїздом екслідера Каталонії Карлеса Пучдемона, який прибув до Барселони, але згодом зник з поля зору поліції.

Про це Фейхоо написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Лідер іспанської опозиції назвав сьогоднішню ситуацію довкола Пучдемона "нестерпним приниженням".

"Боляче спостерігати наживо це божевілля, за яке прем’єр Педро Санчес несе найбільшу відповідальність. Непробачно так шкодити іміджу Іспанії", – зазначив він.

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Пучдемон з'явився на заході, організованому партією Junts, і виголосив коротку промову.

Згодом каталонська поліція розпочала операції з пошуку й арешту Пучдемона. Поліцейська операція була зосереджена на спостереженні за в'їздами і виїздами з Барселони.

Минулого місяця Верховний суд Іспанії припинив розслідування так званої справи про тероризм стосовно Карлеса Пучдемона.

Це рішення, однак, не впливає на ордер на арешт Пучдемона в іншій справі за звинуваченнями про розтрату коштів і непокору, що передбачають тюремне ув'язнення терміном до восьми років.

Їх мав би зняти закон про амністію каталонських сепаратистів, ініційований урядом прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса для отримання підтримки каталонських партій. Але іспанський суд відмовився поширювати його дію на Пучдемона.