Почему назначение нового премьера Франции стало подарком "друзьям Путина"

7 сентября десятки тысяч (а по данным организаторов – сотни тысяч) французов вышли на массовые протесты против назначения премьер-министром Франции 73-летнего "голлиста" Мишеля Барнье.

На протесты вышли сторонники левых партий, которые на последних выборах были объединены в составе блока "Новый народный фронт" (ННФ).

Блок хоть и не получил большинства мандатов, однако занял первое место на выборах и имеет самую большую парламентскую фракцию. Именно поэтому левые убеждены, что президент Эмманюэль Макрон не имел другого выбора, чем назначить главой правительства кандидата от ННФ Люси Касте.

Но, президент решил иначе. И левые обвиняют его в сговоре с представителями ультраправой партии Марин Ле Пен.

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О том, соответствуют ли реальности эти обвинения и, если да, то не несет ли это дополнительных угроз Украине, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Флирт с Марин Ле Пен: как Макрон выбрал премьера Франции и какие последствия будет иметь это решение. Далее – краткое ее изложение.

После того, как план президента Франции Эмманюэля Макрона по формированию широкой коалиции вокруг "макронистов" не сработал, ему пришлось перейти к плану Б.

Он неожиданно объявил о назначении главой правительства политика, который не только не рассматривался на роль премьера, но вдобавок накануне крайне остро критиковал Макрона, называя его манеру управления "одинокой и высокомерной".

Нынешняя смена главы правительства получилась символической – самый молодой в истории Франции премьер Габриэль Атталь (35 лет) передает полномочия самому старшему.

Однако в кандидатуре Мишеля Барнье есть гораздо более важные моменты, чем возраст.

"Европейская правда" уже подробно проанализировала взгляды нового главы правительства Франции на Украину и на российско-украинский конфликт. Если коротко – он всегда поддерживал территориальную целостность Украины, однако до начала полномасштабного вторжения выступал за ослабление санкций против России.

Оппоненты Барнье называли его взгляды близкими к ультраправым.

Показательный пример: назначение нового премьера существенно обеспокоило французское ЛГБТ-сообщество. Там вспомнили, что в далеком 1981 году, когда во Франции были окончательно декриминализированы однополые отношения, молодой депутат Барнье голосовал против такой инициативы.

Конечно, сейчас не стоит ожидать радикальных сокращений прав представителей ЛГБТ. Другое дело – мигранты, ведь Мишель Барнье выступает за резкое усиление контроля за миграцией.

Блок левых партий "Новый народный фронт" отвергает для себя любую возможность сотрудничества с новым правительством и обещает голосовать за вотум недоверия.

И тогда возникает следующий вопрос: на основании чего Макрон уверен, что это правительство переживет вотум недоверия? И здесь возможен только один ответ – очень похоже, что это назначение было результатом договоренностей с ультраправым "Национальным объединением".

Об этом напрямую заявляют в ННФ. И первые заявления нового премьера лишь подкрепляют эти обвинения.

Итак, именно "Национальное объединение" можно назвать главным победителем премьериады.

Не будет ли здесь проблем для Украины?

Сейчас похоже, что партия Ле Пен готова ограничиться инициативами нового правительства по усилению контроля за миграцией. Но возможно ли, что со временем она начнет требовать и пересмотра шагов в помощи Украине?

К счастью, в краткосрочной перспективе этот риск очень низкий.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Флирт с Марин Ле Пен: как Макрон выбрал премьера Франции и какие последствия будет иметь это решение.