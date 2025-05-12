Трамп давит на Путина, блокада КПП на границе с Польшей, аресты шпионов РФ: новости дня

Зеленський, після заклику президента США, погодився на пропозицію Путіна про переговори у Туреччині 15 травня. Український президент заявив, що прибуде особисто і очікує побачити там господаря Кремля, який сам запропонував дату і місце.

Після цього сьогодні вдень європейські партнери України провели переговори з колегами з США і Туреччини про організацію можливих переговорів, а також обговорили можливість переходу до "рішучих кроків" за необхідності.

Сьогодні ввечері Трамп допустив, що може теж відвідати Туреччину 15 травня.

У Польщі дійшли висновків про те, що у травні минулого року у Варшаві підпалили ТЦ на замовлення в РФ. Вирішили закрити російське консульство у Кракові. Москва обіціє відповідь.

У Британії, де сьогодні вранці горів будинок прем’єра, оголосили вироки російським шпигунам.

А ще: Орбан атакує Україну, люксовий Boeing для Трампа, ICAO визнала відповідальність Росії за збиття рейсу MH17.

Все важливе і цікаве за понеділок, 12 травня – в дайджесті "Європейської правди".

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Трамп вимагає переговорів

Понеділок виявився не менш насиченим на події і заяви, ніж вихідні.

Нагадаємо, у Києві у суботу відбувся саміт "коаліції рішучих" за участі президента Франції, канцлера Німеччини, прем’єрів Великої Британії і Польщі.

В Італії розкритикували прем’єрку Джорджу Мелоні за відсутність на зустрічі лідерів у Києві, а Єлисейському палацу довелось спростовувати фейк РФ про серветку Макрона.

"Коли європейська єдність заважає, дезінформація доходить до того, що звичайну серветку видають за наркотики. Ця неправдива інформація поширюється ворогами Франції як ззовні, так і зсередини. Будьте пильні до маніпуляцій", – наголосили у Парижі.

У суботу лідери країн, разом з президентом України, провели телефонну розмову по гучному зв’язку з президентом США Дональдом Трампом.

Захід нібито скоординував позицію щодо 30-денного припинення вогню, з якою, за даними ЗМІ, російське керівництво ознайомить спецпосланець Трампа Стів Віткофф. В разі відмови Росії від припинення вогню Захід хоче збільшити санкційний тиск на Росію і підтримку України.

Очільник Кремля Владімір Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Та вже у неділю ввечері, після того, як ми опублікували дайджест вихідних, президент США заявив, що Україна повинна негайно погодитися на переговори з Росією у Туреччині.

Може це було скоординовано, але український президент майже відразу погодився на перемовини з Путіним у Стамбулі.

"Ми чекаємо відзавтра припинення вогню – повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть", – написав президент України у своєму X ввечері 11 травня.

Згодом стало відомо, що держсекретар США Марко Рубіо провів телефонні розмови з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та очільником МЗС Британії Девідом Леммі.

Обговорення "рішучих кроків"

Сьогодні вранці Reuters повідомило, що міністри закордонних справ найбільших держав ЄС 12 травня зустрінуться зі своїм британським колегою у Лондоні, де планують обговорювати підтримку України та безпекову співпрацю.

Пізніше речник МЗС Польщі Павел Вронський пояснив, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі приймає колег із Франції, Італії, Німеччини, Іспанії та Польщі, а також головну дипломатку ЄС Каю Каллас.

Вони зібралися, у тому числі, щоб провести телефонну розмову з главами МЗС Туреччини і США "на тему організації мирної зустрічі й усього мирного процесу, що стосується російсько-української війни".

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який долучився до зустрічі онлайн, на зустрічі "скоординували стратегії наших кроків на цей тиждень, які будуть вирішальними для миру та відповідальності".

"Ми обговорили рішучі кроки, які можна вжити, включаючи санкції проти банківської системи, центрального банку та енергетичного сектору Росії, а також нові пакети оборонної допомоги для України. Путін повинен усвідомити наслідки відмови від мирних зусиль і продовження війни", – заявив Сибіга.

Група європейських топдипломатів з держав-союзниць України опублікувала заяву після переговорів в понеділок у Лондоні, в якій зазначила, що Росія не виявила жодного серйозного наміру досягти прогресу в мирному процесі, та закликала РФ зробити це "без зволікань".

"Наразі Росія не продемонструвала серйозного наміру досягти прогресу. Вона повинна зробити це без зволікань", – йдеться у заяві.

Дипломати зазначили, що вони "вживатимуть амбітних заходів для зменшення здатності Росії вести війну шляхом обмеження доходів Кремля" та обговорили, як ще більше активізувати європейські зусилля з підтримки України.

Вони заявили, що прагнуть запропонувати "надійні" гарантії безпеки Україні, продовжуючи "вивчати можливість створення коаліції повітряних, наземних та морських сил підтримки, які могли б допомогти створити впевненість у будь-якому майбутньому мирі та підтримати відновлення збройних сил України".

Трамп допустив візит на переговори

А ввечері президент США Дональд Трамп повідомив, що не виключає візиту до Туреччини 15 травня, де Володимир Зеленський чекатиме господаря Кремля Владіміра Путіна для "мирних переговорів".

"І якщо я вважатиму, що це буде корисно – я не знаю, де я буду в цей момент, я буду десь на Близькому Сході – але я полечу туди, якщо вважатиму, що це буде корисно", – додав він.

Володимир Зеленський підтримав приїзд Трампа в Туреччину на переговори з Путіним.

"Я буду в Туреччині. Сподіваюся, що росіяни не будуть уникати цієї зустрічі. І, звісно, ми всі в Україні хотіли б, щоб президент Трамп зміг бути там із нами – на цій зустрічі в Туреччині. Це правильна ідея. Багато можемо змінити", – заявив президент України.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з Зеленським повідомив, що готовий прийняти прямі переговори України з РФ.

Тим часом Україна завершила ратифікацію "угоди про надра" зі США.

Щодо тиску санкціями

В уряді Німеччини заявили, що якщо до кінця понеділка в Україні не буде встановлене перемир'я, тоді Берлін спільно з європейськими партнерами розпочне процес підготовки нових санкцій проти РФ.

"Коли цей день мине, на рівні політичних радників почнуть готувати санкційні заходи. Паралельно з цим ми готуємо в Брюсселі 17-й пакет санкцій. Ці підготовчі роботи відбуваються паралельно з переговорами (в Стамбулі)", – заявив речник.

У Кремлі заявили Німеччині, що з Росією не можна розмовляти мовою ультиматумів.

Вже завтра, міністри економіки та фінансів держав Європейського Союзу розглянуть "каральні, фінансові та економічні санкції" проти Росії.

Вони, зокрема, заслухають експертний звіт про фінансування економіки війни в Росії для кращого формування каральних, фінансових та економічних санкцій проти РФ під час підготовки 17-го пакету санкцій.

Також міністри економіки та фінансів Євросоюзу розглянуть фінансування оборонних ініціатив Єврокомісії, зокрема інструменту SAFE, який пропонує до 150 млрд євро кредитів на збільшення інвестицій в оборону.

За даними джерела "Європейської правди", 17-й пакет санкцій проти Росії ухвалять на Раді ЄС 20 травня. Як повідомив співрозмовник, останніми днями Єврокомісія на прохання деяких країн-членів поповнила список танкерів "тіньового флоту" – тепер їх у ньому близько 200, тоді як спершу було більше сотні.

Європейський Союз може запровадити санкції проти консорціуму, який оперує газопроводом "Північний потік-2", у разі, якщо Росія не розпочне припинення вогню у запланований раніше термін.

Тим часом, Угорщина, за даними редактора "Радіо Свобода" з питань Європи Рікарда Джозвяка, Угорщина не збирається перешкоджати схваленню 17-го пакета санкцій Євросоюзу проти РФ, але ще намагається "рятувати" компанію-партнера російського "Лукойла".

Щодо зброї Україні і оборони Європи

Україна та Європейський Союз створили Цільову групу (TaskForce) Україна-ЄС з питань розширення співпраці між європейською та українською оборонними індустріями.

"Ми повинні повністю інтегрувати оборонний сектор України в європейську оборонну технологічну та промислову базу, і ми з нетерпінням чекаємо можливості зробити свій внесок у програму Rearm Europe", – наголосив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

Сьогодні у Брюсселі проходив II форум оборонної промисловості Україна-ЄС.

На його відкритті заступник генсек Зовнішньої служби ЄС Чарльз Фріс повідомив, що Європейський Союз виділить додаткових 900 млн євро з надзвичайних доходів з заморожених активів Росії на закупівлю зброї та боєприпасів для України.

"Таким чином, ЄС виділив загалом 3,3 млрд євро на підтримку України та її оборонної промисловості", – додав він.

Європейський посадовець також повідомив, що "минулого тижня у Львові були підписані контракти, і тепер гроші будуть інвестовані в найсучасніші галузі української оборонної промисловості, наприклад, у виробництво безпілотників і ракет".

За словами єврокомісара з питань оборони Андрюса Кубілюса, європейські промисловці все більше розуміють, що їм є чому повчитися в українців.

В інтерв’ю "Європейській правді" він повідомив, що вважає "дуже реалістичним сценарієм" війну Росії проти ЄС.

А депутат Бундестагу від керівної партії ХДС Норберт Реттген допустив напад Росії на НАТО вже за 2-3 роки.

"Щоб зупинити Путіна, нам потрібно виробляти більше, нам потрібно більше інновацій, і нам потрібно робити це разом у Європейському Союзі та з Україною", – заявив Кубілюс.

А речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус заявив, що рішення про секретність інформації щодо постачання зброї Україні стосуватиметься і потенційних поставок ракет Taurus.

Диверсія РФ у Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вперше прямо заявив, що за масштабною пожежею у торговому центрі Варшави 12 травня 2024 року стоять російські спецслужби.

Польська прокуратура висунула звинувачення двом громадянам України, яких підозрюють у причетності до підпалу торгового центру.

Данило Б., який наразі перебуває під арештом у Литві, підозрюється в участі в діяльності іноземної розвідки проти Польщі та вчиненні акту саботажу терористичного характеру.

Подібні звинувачення висунуто проти Олександра В., однак вони не були йому оголошені, оскільки він перебуває в Росії.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський оголосив про намір закрити консульство РФ в Кракові.

"У зв'язку з доказами того, що російські спецслужби вчинили ганебний акт диверсії проти торгового центру на вулиці Маривільській, я прийняв рішення про відкликання згоди на діяльність консульства Російської Федерації в Кракові", – підкреслив польський міністр.

Посла Росії викликали до МЗС Польщі на тлі закриття консульства РФ.

Речник польського Міністерства закордонних справ Павло Вронський повідомив, що російська сторона була проінформована про відкликання згоди на діяльність консульства у Кракові.

Польська сторона призначить Росії термін для закриття консульства в Кракові, і зазвичай цей термін становить не менше 30 днів.

Більш того, Сікорський закликав ЄС запровадити обмеження для російських дипломатів.

Росія погрожує Польщі відповіддю за закриття консульства в Кракові.

"Адекватна відповідь на ці неадекватні кроки буде незабаром", – сказала речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Лондонська поліція розслідує пожежу в будинку премʼєра Британії Кіра Стармера.

А у Литві взялися за розслідування серії пожеж на сміттєпереробних заводах.

Основні питання, на які має відповісти група слідчих: чи стали пожежі наслідком навмисних кримінальних дій людини, чи були вони спричинені порушеннями техніки безпеки, чи виникли мимовільно.

Щодо шпигунів РФ

У Британії шістьох болгар засудили до увʼязнення за шпигунство на користь Росії.

Прокуратура підкреслила, що дії засуджених ставили під загрозу життя людей, адже вони здійснювали стеження від імені російської розвідки за журналістами, дипломатами та українськими військовими.

У Стокгольмі затримали підозрюваного у шпигунстві.

Орбан атакує Україну

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив проти прийняття України в ЄС.

На його думку, це означало б вступ у війну Євросоюзу.

А глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна нібито веде проти Будапешта наклепницьку кампанію, яка останнім часом набрала нових обертів.

Міністр пояснив, що відколи почалася війна і відколи угорський уряд дав зрозуміти, що не буде надсилати зброю і гроші або припиняти енергетичну співпрацю з Росією, "в Україні ведеться пропагандистська війна проти Угорщини, і постійно з'являються нові її розділи, як, наприклад, минулої п'ятниці".

Щодо переговорів про права угорців на Закарпатті, він вважає, що час для цього менш вдалий через посилення наклепницької кампанії проти угорців.

Тим часом Угорщина заморожує частину бюджетних витрат через рекордний дефіцит.

Дефіцит бюджету Угорщини у квітні досяг рекордного рівня через те, що виплати за відсотками перевищили зростання податкових надходжень.

Люксовий Boeing для Трампа

Президент США Дональд Трамп підтвердив чутки у ЗМІ про те, що Катар планує подарувати йому елітний літак для переобладнання під президентський борт, та заявив, що не бачить у цьому ніяких проблем.

У Катарі заявили про "неточності" в інформації ЗМІ про підготовку розкішного подарунка та зазначили, що у цьому питанні ще не все вирішено.

У Конгресі хочуть розслідувати дані про плани Катару подарувати Трампу елітний літак.

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