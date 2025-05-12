Арктический совет возглавила глава МИД Гренландии – острова, который хочет забрать Трамп

Дания, которая взяла на себя ротационное председательство в Арктическом совете, назначила председателем совета министра иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт на фоне претензий США на этот остров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство АР.

Дания переняла председательство в Арктическом совете от Норвегии в то время, когда в регионе напряженная ситуация с безопасностью, а президент США Дональд Трамп стремится аннексировать Гренландию.

На вопрос о переговорах с США Мотцфельдт подтвердила, что ее правительство остается приверженным идее независимости, но продолжает сотрудничать с администрацией Трампа.

"Я думаю, что мы четко выразили свою политическую позицию: мы не хотим быть датчанами, но и американцами тоже не хотим. И наше сотрудничество с новой администрацией очень тесное", – подчеркнула она.

Глава гренландского МИД также подчеркнула, что Арктика и в дальнейшем должна оставаться регионом, где "напряженность решается дипломатическим путем, где защищаются права коренных народов и где царит сотрудничество".

Созданный в 1996 году, Арктический совет не занимается вопросами безопасности, но заключает обязательные соглашения об охране окружающей среды и предоставляет голос коренным народам этого региона.

Ее членами являются Россия, США, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция. Шесть организаций, представляющих коренные народы Арктики, являются постоянными участниками совета. А Франция, Германия, Китай, Япония, Индия и Корея участвуют в заседаниях в качестве наблюдателей.

Арктический совет был одной из немногих площадок, где западные страны и Россия тесно сотрудничали, но ее члены решили приостановить работу с РФ вскоре после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.