Украина завершила ратификацию "соглашения о недрах" с США

Президент Владимир Зеленский 12 мая подписал закон №0309 о ратификации двустороннего соглашения о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

Об этом свидетельствует карточка закона на сайте Верховной Рады, пишет "Европейская правда".

Согласно информации на сайте президента, в понедельник закон №0309 о ратификации так называемого "соглашения о недрах" был возвращен с подписью президента, и в тот же день началась рассылка акта.

Этот шаг завершает формальную процедуру ратификации соглашения.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за ратификацию так называемого "соглашения о недрах" с США и создание украинско-американского инвестиционного фонда восстановления 8 мая.

Вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко говорила, что американо-украинский инвестиционный фонд восстановления заработает в течение недель после ратификации соглашения.

Ранее "ЕвроПравда" раскрыла основные детали соглашения, в котором речь идет о 57 минералах и о военной помощи США.

Подробнее в статье: Полезные ископаемые в обмен на оружие. Что вошло в соглашение Украины с США и какие риски остаются.