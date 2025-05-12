Северная Македония присоединилась к инициативе по созданию "трибунала для Путина"

Северная Македония присоединилась к инициативе по созданию специального трибунала по преследованию за преступление агрессии против Украины, который будет реализован под эгидой Совета Европы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Балканский обозреватель".

Глава МИД Северной Македонии Тимчо Муцунский подчеркнул, что страна является частью инициативы по созданию спецтрибунала, поскольку выступает за уважение международного публичного и гуманитарного права.

"Мы делаем это в полной коммуникации и координации со всеми нашими стратегическими партнерами в сфере внешней политики", – подчеркнул он.

Муцунский отметил, что Северная Македония принципиально поддерживает все инициативы, направленные на утверждение международного публичного права.

"Политика иногда может быть сильнее закона, но это не означает, что мы как государство не должны последовательно стоять за принципами, которые мы отстаиваем", – сказал македонский министр.

Напомним, 9 мая министры иностранных дел стран Европы в совместном заявлении приветствовали завершение технической работы над проектами правовых инструментов, необходимых для создания Специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины в рамках Совета Европы.

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига выразил уверенность, что в новосозданном трибунале должны быть осуждены высшие руководители РФ. При этом подсудимыми в рамках трибунала будет не только российское руководство.

О том, как будет работать спецтрибунал, кого будет судить и что не удалось воплотить, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ, который создают в Гааге.