Как поляки воспринимают исторический спор с Украиной – взгляд из Варшавы

До вступления в ЕС Украина должна решить проблемные исторические вопросы с Польшей – такое заявление недавно сделал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Новая польская власть активизировала давление на Киев, требуя прежде всего отмены моратория на поисково-эксгумационные работы на Волыни.

Будет ли отмена этого моратория достаточной для снятия Польшей всех "исторических" претензий к Украине? И "войдет ли Украина в ЕС с Бандерой"? Или Польша взамен начнет выполнять свои угрозы, блокируя наш путь в Евросоюз?

Об этом редактор "Европейской правды" Юрий Панченко поговорил с Лукашем Адамским, заместителем директора Центра диалога имени Юлиуша Мерошевского.

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Советуем посмотреть полную запись разговора в студии "Европейской правды". А ключевые тезисы заявлений польского историка – в материале "В ЕС с Бандерой": польский взгляд на "исторический" конфликт с Украиной. Далее – краткое изложение материала.

В первую очередь претензии с польской стороны касаются только одного вопроса – введенного Украиной моратория на поисковые и эксгумационные работы.

Проблема заключается в том, что несколько десятков тысяч гражданских, прежде всего это были поляки, не могут быть должным образом похоронены в Украине.

И именно об этом говорил премьер Туск.

Надо напомнить, что эта проблема возникла из-за массового разрушения и польских памятников в Украине, и украинских памятников в Польше в 2015-2017 годах.

И как ответ на уничтожение украинских памятников в Польше и на очень поспешное расследование тех преступлений Украина ввела так называемые моратории на проведение поисковых работ и эксгумаций тел тех поляков, которые были убиты в 1943-45 годах бойцами УПА. Надо провести сначала эти поиски.

И с тех пор эта проблема существует в наших отношениях.

В польском обществе существует консенсус, что надо давить на Украину, чтобы наконец получить разрешение на поисковые работы и эксгумации, а в конце концов создать кладбища жертв Волынского преступления.

Позиция Украины известна: нам говорят, что поскольку украинские памятники в Польше были разрушены, их надо восстановить. По крайней мере те, которые были поставлены легально, их там буквально было несколько.

Один из них расположен на горе Монастырь в нескольких километрах от границы – могила солдат Украинской повстанческой армии, погибших в боях с НКВД.

Эта могила сначала была разрушена, потом ее восстановили, но памятник не точно такой, как был раньше. И это в Украине считают причиной того, почему нельзя восстановить эксгумации.

Итак, с одной стороны, речь идет о разрешении на захоронение людей, чьи кости валяются где-то там. А с другой стороны – имеем спор о том, как должна выглядеть могила, которая существует.

Это вызывает огромное возмущение польского общественного мнения и это побуждает политиков перейти к стратегии прямого давления на Украину.

Почему Польша не может выполнить своих обещаний, в частности относительно памятника на горе Монастырь? Польский институт национальной памяти утверждал, что относительно этой могилы есть определенные сомнения и нужно провести какие-то дополнительные исследования.

Что касается Степана Бандеры, то при всей моей негативной оценке его роли я считаю, что он не является главной проблемой для польско-украинских отношений.

Большей проблемой является Роман Шухевич, который давал преступные приказы (это утверждение не разделяет большинство украинских историков. – Ред.), но не Бандера. С Шухевичем сложнее дело, но в то же время он не является таким популярным в Украине.

Зато, я повторяюсь, польские политики понимают, что Украина должна быть и в НАТО, и в ЕС. И я считаю, что они понимают, что вопрос национальной памяти требует диалога, но это не может блокировать вопросы безопасности.

Но вопрос эксгумаций вызывает такие эмоции, что часто затрудняет рациональную оценку мотивации Украины.

Подробнее – в материале "В ЕС с Бандерой": польский взгляд на "исторический" конфликт с Украиной.