Что должна делать Украина, чтобы наказать военных преступников РФ и восстановить справедливость

Украина более 10 лет находится в состоянии войны. Более двух с половиной из них пришлись на полномасштабную.

Агрессор ежедневно продолжает совершать международные преступления: обстрелы гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры, изнасилования, внесудебные казни, похищения...

Украина должна сделать национальную систему правосудия эффективной, в частности для удовлетворения огромного запроса на справедливость в украинском обществе.

О том, как это сделать, читайте в колонке заместителя Генерального прокурора Украины (2019-2022 гг.) Гюндуза Мамедова Наказание не только Путина: как Украина должна изменить систему расследования военных преступлений. Далее – краткое ее изложение.

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Автор колонки отмечает, что к первому полугодию 2024 года зарегистрировано более 135 тысяч уголовных производств по статье 438 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение законов и обычаев войны") по преступлениям, совершенным после начала полномасштабной агрессии.

Большинство из них находятся на начальном уровне, отмечает Мамедов.

"И для того, чтобы эффективность расследований выросла, нужно трансформировать инфраструктуру по международным преступлениям", – пишет бывший заместитель Генерального прокурора Украины.

Он подчеркивает, что прежде всего в центре правосудия должны стоять интересы потерпевших. Также, добавляет эксперт, система правосудия должна вызывать доверие как внутри страны, так и у международного сообщества, и соответствовать международно принятым практикам, поэтому нужно эффективное сотрудничество с иностранными партнерами.

По мнению Гюндуза Мамедова, одним из необходимых этапов является "гармонизация нашего законодательства с международными нормами".

И вот здесь надо быть особенно внимательными, предупреждает автор колонки.

По его словам, одной лишь будущей ратификации Римского статута Международного уголовного суда недостаточно.

"Мы копируем названия и формулировки из Римского статута, чтобы формально соответствовать требованиям, но не меняем суть", – объясняет проблему эксперт.

Кроме того, по его мнению, нужно создать отдельные суды, прокуратуру и инфраструктуру следствия, которые бы занимались международными преступлениями.

Все потому, что сейчас и масштаб вызовов, и масштаб преступлений очень большие, по сравнению с тем, что было до полномасштабного вторжения России.

Соответственно, этими преступлениями, по словам эксперта, должны заниматься прозрачно отобранные люди с соответствующей специализацией.

"Это позволит обеспечить то качество расследования и судебных решений, которое вызывало бы доверие международных партнеров", – считает Гюндуз Мамедов.

Со следствием ситуация представляется самой сложной. За время полномасштабного вторжения количество расследуемых Службой безопасности Украины производств выросло более чем в 20 раз, отмечает автор. Поэтому создание нового органа он тоже считает вполне логичным.

Более того: то, что сейчас расследование тяжелых международных преступлений возложено на СБУ, является концептуально неправильным.

В общем, изменение системы расследования международных преступлений будет иметь и дополнительное последствие.

"По моему мнению, национальная система расследования международных преступлений должна не только повысить эффективность, но и стремиться к тому, чтобы стать полноценным элементом будущего гибридного механизма правосудия, который охватит все совершенные на территории Украины международные преступления, независимо от того, кто их совершил", – отмечает бывший заместитель Генерального прокурора Украины.

Подробнее – в колонке Гюндуза Мамедова Наказание не только Путина: как Украина должна изменить систему расследования военных преступлений.