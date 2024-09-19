Посол ЕС в Украине Катарина Матернова подтвердила, что изменение названия комиссара по расширению является сигналом о том, что Евросоюз теперь действительно готовится к новому расширению.

Об этом она сказала в интервью "ЕвроПравде".

Посла спросили, можно ли видеть определенный сигнал в переименовании должности комиссара по расширению: в новой Еврокомиссии это будет "комиссар по расширению", тогда как предыдущее название этой должности – "комиссар по соседству и расширению".

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Матернова ответила, что это действительно не случайное изменение.

"Когда-то в Брюсселе был гендиректор по вопросам расширения и комиссар по вопросам расширения. Затем, когда расширение ЕС сняли с политических планов, появился комиссаром по переговорам о расширении. А теперь мы возвращаемся к расширению.

И это действительно полностью отражает появление политического консенсуса о том, что расширение ЕС неизбежно! Оно приближается. К сожалению, это понимание пришло только из-за полномасштабного вторжения и всего что было после него. Следовательно, у нас будет полноценный комиссар по вопросам расширения", – отметила посол.

Она добавила, что теперь генеральный директорат, который до сих пор объединял Балканы, Турцию, восточное соседство и север Африки, будет разделен. Южные соседи ЕС теперь будут отдельно – под руководством нового комиссара по вопросам Средиземноморья.

Также Матернова сказала, что считает реалистичным вступление Украины в Евросоюз до 2030 года.

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